Por Ana Breccia

@anabreccia

Marcos De Fiore perdió hace una semana a su papá por culpa del coronavirus y hoy siente que se guardó muchas charlas y abrazos para darle. Con el fin de homenajear a su ser querido y concientizar principalmente a los más jóvenes sobre la gravedad de la enfermedad, el artista creó un símbolo y lanzó una campaña para tatuar gratuitamente a 500 personas que hayan pasado por su misma situación.

Con el hashtag #EstoyConVos y el dibujo de un corazón con barbijo y una aureola, publicó en las redes sociales su campaña: "En los últimos días sufrí la pérdida de mi papá a raíz del COVID-19. Hoy busco homenajearlo a través de un símbolo creado y diseñado para ser plasmado en la piel. Si bien una pérdida así jamás se olvida, la idea es apoyar y reconocer su lucha ante este virus, a su vez, concientizar sobre la magnitud del mismo. Es por eso, que voy a estar tatuando 500 símbolos TOTALMENTE GRATIS a familiares o allegados de personas fallecidas en manos del COVID-19", posteó en su cuenta de Instagram @reinavictoriatattoo

De Fiore tiene 35 años y es oriundo de Lomas de Zamora. Cuando era chico, sus papás siempre lo llevaban a clases de dibujo y arte. La vida lo direccionó por el camino de la industria textil, tenía su propio local de ropa. Pero al presenciar un hecho de inseguridad, se llevó tal disgusto que decidió replantear su futuro: "Me entraron a robar al negocio y me agarró un bajón. En casa tenía una máquina, la agarré y me tatué un diamante en la pierna. Hoy, cada tatuaje que hago lo disfruto", manifestó.

Sus padres decidieron separarse y él, en ese momento, se había quedado "con bronca", motivo por el cual con su papá se distanciaron. "Él siguió su vida con otra mujer y lo veía poco y nada", por esta razón "siento que me quedaron muchas cosas pendientes por decirle". Raúl Osvaldo De Fiore tenía 62 años y falleció hace una semana en la clínica de Llavallol, hacía un tiempo que había dejado de fumar y no tenía ninguna patología previa.

A través de su pasión que es el dibujo, pudo plasmar lo que siente al perder a su padre, homenajear a él y a todos los que luchan contra la enfermedad y concientizar a la sociedad sobre la importancia de no minimizar la pandemia. "Se me ocurrió buscar la forma de que la situación llegue a todos lados". Esta campaña se trata de un reconocimiento "a la pelea que dieron, si bien fue una batalla perdida para mi viejo, fue una batalla para destacar".

Marcos insistió con que se trata de una "enfermedad muy dura", en la que tanto el paciente como los familiares se sienten "solos": "Nos pasaban un parte médico telefónico cada 24 horas, en todo ese tiempo pensábamos cómo estaba. Es una pelea muy fuerte y muchos no toman conciencia sobre lo que es", manifestó.

La repercusión de su proyecto fue muy positiva tanto en las redes sociales como dentro de su círculo íntimo: "Hice un descargo en mi cuenta personal donde explicaba la situación, la relación que tenia con mi viejo, planteé que la vida no te da una segunda oportunidad. Si querés abrazar, abrazá. Recibió muchos comentarios de gente que se sentían identificados por algún familiar".

Lo que quiere Marcos es "hacer notar lo que une sufre del otro lado y lo que sufrió mi papá también. Es la primera vez que lo vi asustado. Es horrible que se sienta solo", cerró.

A.B