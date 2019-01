La muerte de un hijo es terrible y desesperante para todo padre, y eso se potencia aún más si el único recuerdo que existe es por medio de una fotografía. Es el caso de Carla, quien perdió a su bebé hace meses, y pide con angustia que alguien le devuelva el teléfono que perdió y posee ese material.

Patricio nació con cardiopatía congénita y su mamá Carla Romano lo llevó a Córdoba para que lo operaran: "Estuvo internado tres meses. Hoy se cumple un año de la segunda operación que le hicieron. No resistió una tercera operación y falleció a los cinco meses".

"Durante todo ese tiempo le sacaba fotitos a Patricio. Tengo devoción por él. Hay muchas fotos que le he sacado, muy íntimas, en las cirugías, con todo el proceso y que sólo están ahí, en el celular", relató la mujer que tiene otro hijo llamado Nehuén.

"A Nehuén puedo volver a sacarle fotos. A Patricio, no. Todas las fotos están en la memoria del celular. El teléfono no representa nada, lo único que quiero son las fotos de él, es lo único que me queda", agregó quien vive en la localidad tucumana de Banda del Río Salí.

Carla fue al almacén San José en Banda del Río Salí acompañada por Maxi, su marido. Se bajó de la moto con su mochila con el celular en el bolsillo. Antes de comprar un aceite, dos yogures y un dulce de leche, Carla dejó la mochila con el celular en el casillero número 5 del almacén. Maxi la esperaba en la moto. "Cuando volví a la moto, le pedí que me llevara a la Iglesia. Eso fue a las 20. A las 20.29 nos dimos cuenta que no teníamos el celular. Llamamos y ya estaba apagado".

Luego de revisar la mochila, las bolsas con las compras, los bolsillos, la mamá y el papá de Patricio volvieron al almacén donde hay un cartel que indica que la empresa no se hace responsable de los objetos perdidos en los lockers. "Hace poco me había pasado una situación parecida: alguien se dejó el celular en la cinta por donde se pasan los productos. ¿Cómo me lo iba a quedar si no es mío? Se lo dí a la chica de la caja y me fui".

Desde que perdió las fotos de Patricio, Carla no duerme. Ha compartido el pedido en todas las redes sociales a la espera de que alguien la llame: "Es un celular Lenovo que se abre con una llavecita. Sin esa llave, sólo les queda romperlo y sacar la memoria. Si alguien usara esa memoria, debiera borrar todas las fotos de Patricio. No tiene vidrio templado la pantalla y está cubierto por una funda con espejo. La pantalla tiene tres señalizaciones de las veces que se me ha caído".

"Se me tiene que haber caído cuando salía con las compras y algún cliente se lo debe haber llevado. Me dicen que pida las cámaras de seguridad, pero la empresa no se hace cargo. Insisto como publiqué en mi Facebook: no me importa el celular. Sólo quiero las fotos de Patricio. Le regalo el teléfono a la persona que lo encontró. Le doy la llavecita para que lo use. No tengo problemas. Creo mucho en Dios y confió que va a aparecer. Ojalá que alguien que lea la nota me ayude. Ojalá que vuelva a tener conmigo las fotos de Patricio como la de foto de pantalla: es Patricio, con un enterito blanco con dibujitos celestes", dijo la mujer a El Tucumano.