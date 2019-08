Eduardo Gerón, abogado de la anestesista Nélida Puente imputada por "homicidio culposo" por la muerte de la legisladora porteña y periodista Débora Pérez Volpin, pidió este viernes la absolución de su defendida durante la última jornada del juicio.



"Puente no violó el deber de cuidado, lo que hizo no se encuadra en el delito de homicidio culposo", afirmó en su alegato el defensor.



Gerón señaló que "ninguna maniobra de la doctora fue causa eficiente para la producción del evento. Ella no podía sospechar que quien estaba actuando al lado de ella (el endoscopista Diego Bialolenkier) lo estaba haciendo mal", sostuvo.



Además, insistió en que la médica "no desatendió a la paciente, se quedó al lado de ella asistiéndola" y aseguró que es "mentira" que "no detectó rápidamente el estado de la paciente".



"Las maniobras de reanimación fueron correctas e incluso el proceso lo empezó la anestesista", que "la quiso entubar cuando ya la paciente estaba hinchada y no pudo", detalló Gerón.

Puente desistió de dar sus últimas palabras ante el tribunal debido a que el pasado jueves hizo una ampliación de su testimonio. Luego, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8, que encabeza el juez Javier Anzoátegui, escuchará los alegatos de los abogados de Bialolenkier, Roberto Churba y Mariano Cuneo Libarona.



No se descarta que el endoscopista use su derecho de dar una última palabra antes de la decisión del Tribunal, que se conocerá esta tarde.