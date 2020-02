El dólar para la venta al público cerró este viernes a $64,26 promedio, con una suba de 17 centavos respecto del pasado jueves, mientras que en febrero tuvo un avance de $1,23, es decir un 1,95% en el mes.



En el sector mayorista la moneda estadounidense ganó siete centavos y finalizó a $62,21, y en el balance mensual subió $1,86, en tanto que el dólar con el recargo de 30% -impuesto PAÍS- culminó a $83,20.



En este contexto, el dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria cierra más tarde en coincidencia con el mercado bursátil, se vende a $81,85 (+1,6%), mientras que el dólar MEP cotiza a $80,84 (+1,6%).



Mauro Mazza, responsable de Research y Estrategia de Bull Market Brokers, aseguró que fue una semana de extrema volatidad en los mercados de cambio latinoamericanos con un peso "muy intervenido por el BCRA, como único vendedor".

Mazza detalló que la crisis por el coronavirus le puso un piso a la brecha cambiaria luego de caer durante febrero de 43% a 30%, "gracias a la ayuda principalmente de Vista Oil y los 50 millones de dólares que colocó la semana pasada que apreció en 5% al dólar paralelo"."Fue un febrero típico en cuanto a lo esperado. Marzo arranca con tasas de plazos fijos por debajo del 30% una brecha cambiaria del 32% y una reenegociación de la deuda compleja que podría ser sensiblemente peor de lo esperado. El campo comienza a liquidar a partir de la semana que viene maíz a un ritmo mayor que enero y febrero. Probablemente el BCRA comience a comprar divisas y emitir dinero a un ritmo mayor al visto hasta hoy", explicó.Por su parte,, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que de la mano de la regulación oficial "el dólar mayorista alcanzó máximos históricos, quedando ahora con un piso muy definido arriba de los $ 62".El especialista indicó que la variación mensual del tipo de cambio mayorista "es la más alta desde octubre del año pasado".El volumen operado en el segmento mayorista fue de US$ 311 millones y en el sector de futuros MAE se registraron US$ 52 millones.En el mercado de futuros Rofex se operaron 630 millones de dólares. Los plazos más cortos concentraron el 44 % del volumen operado. Febrero y marzo se operaron a $ 62,2060 y $ 64,99 arrojando una tasa para el "roll over" levemente por encima del 50 % TNA.