Pata Villanueva permanece en terapia intensiva luego de accidente doméstico que sufrió al caerse de las escaleras de su casa en Punta del Este. Enterados de la noticia, sus hijos viajaron al vecino país para verla y contaron con la ayuda de Guillermo Coppola.

A pesar de que ex representante de Maradona y la mediática se encuentran enfrentados por un tema de dinero, eso no impidió que él tuviera un gesto con ella en este difícil momento.

.

“Hicimos los trámites para que viajaran los hijos. Iba a haber un parte médico. Aparentemente estaba muy grave. Y los chicos, afortunadamente, ya pudieron viajar”, explicó Coppola en declaraciones a Teleshow en alusión a que junto a Alberto ‘el Conejo’ Tarantini se comunicaron con Migraciones para que Agostina Cavallero, Robertino Tarantini y Bernardita Tarantini, puedan ingresar al vecino país.

Para poder viajar, los hijos de Villanueva debieron obtener permisos especiales ya que Uruguay cerró sus fronteras hace más de un mes por la pandemia y solo permite ingresar a ciudadanos uruguayos, residentes o a quienes viajen por casos muy puntuales. Por este motivo presentaron un certificado médico que indica que su mamá “corre riesgo de muerte”.

.

El origen del conflicto

Lo cierto es que el gesto del exmánager de fútbol no deja de sorprender, ya que en septiembre del año pasado Pata lo acusó públicamente de haberse quedado con dinero de la venta de una propiedad en Punta del Este en los años ‘90. Según ella misma explicó, tenía una deuda con Guillermo por 80 mil dólares y para saldarla le facilitó la casa para que la venda y, con lo que obtenía de eso, cobraba lo suyo y le daba la diferencia.

“Es un tema que lleva muchos años. Guillermo era mi amigo. Era el manager de El Conejo. Era mi hermano. Es una cosa de códigos. Le dije ‘vendela, cobrás tu parte y yo la mía’. Esto no pasó”, relató en su momento.

Además detalló que la casa se vendió en 250 mil dólares y ella nunca se hizo de la diferencia pactada. “Me dijo ‘no te puedo devolver nada porque me sacaron todo’. Fue el momento que se peleó con Diego Maradona. Ahora no pretendo que me pague todo junto, pero que me lo pague como pueda”.