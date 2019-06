El dólar para la venta al público subió este virenes 1,23% y cerró a $45,169 promedio, en tanto en el balance semanal, de grandes anuncios políticos, la monera estadounidense retrocedió 2,07%. En el segmento mayorista, en tanto, la divisa se incrementó un 1,38% y finalizó a $43,97, mientras que en la semana cayó un promedio de 1,96%.

En lo monetario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó una baja de tasas de las Leliq de 65 puntos básicos respecto del cierre de ayer al finalizar a 66,663%, en tanto en la semana retrocedió 294 puntos básicos.

Según el economista Mauro Mazza, Head Research de Bull Market Brokers, aseguró que "Pichetto inyectó una oferta de dólares financieros que pasaron de estar guardados a hacer tasa" sin embargo, explicó que "el bono dual A2J9 que paga la semana que viene, comenzó a crear demanda de dólares".

"Lo importante es que el campo está liquidando la mitad de lo que exportaron, lo que está alargando el periodo de liquidación que terminaba en junio hasta julio", agregó. Por último explicó que creen que la semana que viene "vendrá un shock de liquidación que ayudará a amortiguar lo que será la semana más complicada del año por los vencimiento de deuda" y resaltó que el balance semanal fue espectacular "por el cambio de paradigma".

En tanto, Christian Buteler, analista financiero, aseguró que el dólar mayorista tuvo una semana con una baja de 1,96% "impulsada principalmente por noticias políticas" y destacó que en las últimas dos jornadas "hubo un importante salto en el volumen".

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, explicó que la suba de este viernes respondió a una corrección luego de las fuertes bajas de los días anteriores. "El mercado sufrió la corrección esperada y los valores orillaron nuevamente los $ 44", dijo. "La corrección alcista local se dio también en un entorno internacional que mostró subas del dólar contra las monedas regionales y con derrapes en los principales mercados bursátiles del mundo", detalló.

El volumen de negocios operado en el segmento de contado fue de US$ 983 millones, mientras que no se registraron operaciones en los mercados de futuros MAE. En el mercado de futuros de Rosario, se operaron US$ 1.439 millones, un 23 % menos que en el día jueves.