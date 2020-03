Una estudiante de 19 años vivió un aberrante hecho cuando regresaba a su casa en la ciudad de Corrientes, ya que descubrió al remisero que la llevaba sacándole fotos a escondidas y lo filmó con su celular. La chica contó que el operador de la base le decía al chofer "está buena" y fue en ese momento que detectó al conductor.

"Salí con mis amigas y cuando quería volver a casa llamé a la empresa El Águila, con la que siempre voy por seguridad. Ocurrió a las 8 de la mañana, tomé el remis en 25 de Mayo 1616", comentó la joven a La Dos.

Durante el viaje, escuchó por la radio al operador de la base le diciendo "Sí, está buena". Fue en ese momento que levantó la cabeza y descubrió al chofer sacándole fotos con su celular. "Según me dijeron de la empresa, el nombre sería José Araujo", detalló la joven.

Comentó la respuesta que le dio el chofer al descubrirlo. "Me dice que el operador quería saber cómo era yo y que no me enoje porque no me estaba haciendo nada malo", contó.

Denuncia

En el video publicado en las redes sociales se puede ver al chofer titubear ante el llamado de atención de la joven. Cuando se percató, notó que ya le había enviado dos fotos al operador.

"Nunca tuve este tipo de inconvenientes. Me tomaron la denuncia en la Comisaría 5ta a las 3 de la tarde. Cuando volví para ir a Delitos Complejos me dijeron que haga una exposición porque la fiscal de turno lo cataloga como un abuso", dijo.

Desde la empresa se comunicaron con ella para decirle que no haga nada. "Me pidieron disculpas, que no pase a mayores; le dije al dueño que igual la iba a hacer porque como me pasó a mi le puede pasar a cualquiera", reveló.