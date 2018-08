Una alumna de primer año amenazó con quitarse la vida arrojándose al vacío desde una de las ventanas del colegio luego de convertirse en blanco de bullying por parte de sus compañeros que comenzaron a burlarse de ella. La chica, finalmente, fue rescatada por personal policial.

Todo comenzó en la mañana, con una pelea entre dos alumnas que fue filmada por el resto del curso. Los videos se viralizaron rápidamente entre los estudiantes de la escuela del sur de Santiago del Estero, en el barrio Virgen de Guadalupe, lo que generó un cuadro de angustia en la nena, quien participó de la riña. En efecto, la chica pensó en quitarse la vida.

La situación fue advertida por personal de la División Prevención de la Departamental Nº 16, que al momento del incidente, recorría el lugar. El hecho fue informado a la fiscal de turno, Dra. Aída Farrán Serlé, quien dispuso que se eleve un informe al Ministerio Público sobre lo sucedido e instó a que las autoridades escolares le den intervención al gabinete de psicopedagogía para que traten a la chica en cuestión cuya identidad se mantuvo bajo reserva.

Fuentes ligadas al caso indicaron que la menor es agobiada por acoso escolar desde hace tiempo. Sin embargo, se supo que su padre, quien llegó al colegio tras enterarse de la noticia, no sabía nada al respecto. ¿Pero cómo se puede conseguir que el menor acosado lo exprese?

En diálogo con Crónica, María Zysman, presidente de la Asociación Libres de Bullying, explicó: "Muchas veces los chicos no quieren contar nada porque sus familiares se desbordan. Cualquiera pierde el control o hace escándalo en la escuela. Entonces ellos prefieren callar. Y si callan es porque les da vergüenza; por eso creo que es fundamental trasmitirles a los chicos que ellos no son los culpables".

Además, se refirió a la diferencia entre lo que es una pelea y el grave caso del bullying: "Las peleas empiezan y terminan. Hay dos fuerzas del mismo nivel. Pueden ser incluso entre amigos. En cambio en el bullying hay una insistencia y una intencionalidad, suele ser reiterado en el tiempo, y no termina nunca", señaló.

"Generalmente, el chico hostigado empieza a replantearse qué hizo mal. ´Qué es lo que estoy haciendo para que me traten así´. Y en realidad lo que sucede es un problema grupal. Por eso la consulta profesional de un psicólogo siempre viene bien para poder ordenar un poco las cosas. Está bueno que la víctima se sienta acompañada. Pero también quien acosa necesita mucha atención para que se pueda determinar por qué actúa así", continuó Zysman, quien también se refirió a las actitudes de los menores hostigados: "Ellos cambian su estado de ánimo, no sonríen, están muy introvertidos. No quieren participar de las actividades, cambian su manera hasta físicamente porque aparecen encorvados, tristes, apagados. Y en general no reconocen que están padeciendo bullying".