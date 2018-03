Una multitud se concentró frente al hospital donde murió la nena.

Una niña de 9 años integrante de una familia gitana de Neuquén murió tras ser atropellada en la cochera de una vivienda por su hermano, también menor, mientras realizaba una maniobra con un vehículo.



El hecho conmocionó a varias familias gitanas que residen en la calle Primeros Pobladores al 1000, en el sector este de la ciudad de Neuquén, que anoche, poco después del accidente se concentraron en el hospital provincial "Castro Rendón", en el centro de la capital, lo que llamó la atención de vecinos del sector.



El Coordinador de la Dirección de Seguridad de la policía provincial, comisario Guillermo Rivera, informó que el accidente se produjo a las 20 de este jueves en un espacio que se utiliza como cochera en el que estaban estacionados un Renault Clio y una camioneta VW Amarok.



"No tenemos mucha información de lo ocurrido porque no hemos podido hablar con la familia", dijo el jefe policial debido a la conmoción que produjo el accidente.



Los investigadores presumen que el vehículo involucrado es el Clio y quien estaba realizando las maniobras era un menor que sería hermano de la víctima, en tanto se indicó que este viernes se realizará la autopsia.



Rivera aclaró que si bien anoche reforzaron la seguridad en el hospital por el gran número de personas allegadas que se concentraron, no hubo inconvenientes.