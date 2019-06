Un Porsche Macan, valuado en más de 100.000 dólares, conducido por un menor de edad se estrelló esta madrugada contra un maxikiosco ubicado en la esquina de Cabildo y Gorostiaga del barrio porteño de Palermo. Tanto el adolescente de 15 años, como sus tres acompañantes, resultaron ilesos.

El hecho ocurrió cerca de las 6 de este domingo cuando, por motivos que se intentan establecer, el joven al volante perdió el control del auto, que terminó arriba de la vereda y con su trompa incrustada dentro del mobiliario del comercio, del tipo "24 horas".

En el momento del incidente, en el lugar solo estaba su propietario, que alcanzó a correr al ver que el vehículo se aproximaba a gran velocidad. El impacto se produjo contra uno de los pilares de la estructura, por lo que el coche no llegó a ingresar al comercio.

Tras la colisión, el conductor y sus tres acompañantes descendieron por sus propios medios del Macan y se dieron a la fuga a la carrera, según el relato del kiosquero.

Momentos después, el conductor volvió al lugar del choque con un hermano mayor de edad, quien se hizo cargo de la situación. En ese momento, el menor fue atendido por personal del SAME, sin embargo, no hubo necesidad de hospitalizarlo. Los acompañantes del pibe no regresaron.

El auto acumula una deuda de 72.178 pesos en multas (Twitter).

En el lugar se realizó un acta de infracción y actuaciones por accidente simple. Pasadas tres horas del suceso, a las 9 de la mañana, una grúa se llevó el vehículo y retiró los hierros retorcidos del lugar.

Por otro lado, no se trata del primer incidente del auto de alta gama, que acumula una deuda de 72.178 pesos en multas. En la ciudad de Buenos Aires, fue multado en nueve ocasiones, mayoritariamente por estacionamiento en áreas peatonales y en lugares prohibidos, y dos por exceso de velocidad. En provincia, el vehículo registra seis infracciones de tránsito, todas por no respetar los límites reglamentarios de velocidad.