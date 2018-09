Víctor Jacob tiene 16 años y permanece internado en el hospital San Martín de Paraná luego de un camión recolector que descargaba la basura en la zona de El Volcadero, el basural a cielo abierto de la ciudad entrerriana de Paraná, lo arrollara con su rueda trasera.

El adolescente dormía entre la basura tapado con cartones, y estaba a la espera del camión para rescatar posibles alimentos y objetos que le pudieran servir a su familia. Sin embargo, su presencia no fue advertida por el chofer del camión municipal, quien le ocasionó graves heridas.

"El chofer del camión municipal, en momentos que descargaba la basura, al hacer marcha atrás, pisó a un menor que se encontraba durmiendo en la zona y tapado con cartones", confirmó el subjefe de comisaría quinta de Paraná, Hernán Ortega.

Respecto de su estado de salud, se confirmó que presenta una fractura de pelvis y ya fue estabilizado en la guardia del nosocomio local, desde donde se recupera y le diagnosticaron reposo total.



"El urólogo le colocó una sonda vesical y la ecografía no arrojó ningún signo de alarma abdominal. El chico está estable y pasará al servicio de traumatología para la fijación de la pelvis", explicó el jefe de la Guardia del hospital San Martín, Luis Ríos.Y es que, si bien en principio fue trasladado en ambulancia al hospital Carrillo luego derivado a ese nosocomio para una mejor atención.

"Estaba trabajando para llevarnos un pedazo de pan a la casa. Estaba amaneciendo a la espera de que llegue el cartón para llevarlo a entregar y agarrar algo de comida", contó la mamá del adolescente, Alicia Dominga Jacob.

La mujer informó que su hijo tiene la pelvis fracturada y debe hacer reposo: "No puede moverse. Yo quiero que le den una pensión, una casita con un baño, porque no sé cómo va a quedar después de esto. Vivimos en un ranchito de chapa con una cocina y una cama. No tenemos la comodidad para que se vaya recuperando", sostuvo, a la vez que reveló que "desde los ocho años cirujeo con mi mamá. Nos criamos en El Volcadero, siempre juntamos plástico, vidrio. Y no es ninguna deshonra".

Este caso se suma a otro similar ocurrido en el mismo lugar. En agosto de 2014, un menor de 13 años saltó al camión recolector de basura aún en movimiento para buscar alimentos u objetos útiles y una de sus piernas fue atrapada por la compactadora. Las tareas para rescatarlo demandaron hasta dos horas de trabajo.