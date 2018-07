Un cumpleaños que no terminó como todos esperaban. Eso fue lo que pasó en Jujuy , donde un joven fue hallado sin vida luego de haber festejado su aniversario con su familia y amigos horas antes.Conocidos del fallecido informaron que todo comenzó en la noche del jueves, cuando el joven festejó su cumpleaños número 18 con su familia, amigos y su pareja, en una vivienda del barrio 150 Hectáreas de Alto Comedero, en la capital jujeña.Ya en la madrugada, entre las 6 y 6.30 del sábado, se retiró con su novia de la casa donde se llevó a cabo el festejo pero a los minutos la chica regresó al lugar para avisarles a los familiares que su pareja le había dicho que se quitaría la vida.Inmediatamente, los familiares salieron en su búsqueda pero no llegaron a tiempo. Lo encontraron ahorcado con un cable en cercanías a la avenida Intersindical.Luego de descolgarlo, lo trasladaron en un automóvil particular hasta el hospital Pablo Soria, donde ingresó sin vida. La muerte del joven fue producto de asfixia mecánica por ahorcamiento.