La familia Mazzoletti vive momentos de tensión por estas horas, debido a que Tobías, el menor de la casa, fue visto por última vez el pasado martes alrededor de las 17 horas de la tarde. El joven de 20 años se subió a bordo de un colectivo para ir rumbo al centro de Pilar, a tomar clases de inglés.

Según precisó Maximiliano Mazzoletti a Crónica HD, hermano del joven desaparecido, el muchacho salió su vivienda en la localidad de Fátima rumbo a la parada buses. Allí se encontró con una amiga, la última persona que lo vio con vida.

Tobías Mazzoletti es intensamente buscado.

"La amiga que lo vio en el colectivo no lo vio extraño, tuvieron una charla normal, cotidiana", afirmó "Maxi", quien asegura que no observaron nada extraña cuando las autoridades les enseñaron las cámaras de seguridad.

“Vimos cámaras en uno de los puntos del centro de Pilar, dónde había chicos peleando, pero él no estaba. Después nos mostraron a un pibe de características similares, pero Tobías no era”, contó en comunicación telefónica.

Cuándo se consultó a Maximiliano acerca de la actividad en redes sociales de su hermano menor este confirmó: “Sus últimas conexiones fueron a las 17:40hs. Habló con amigos, como hacía siempre, nada que pudiera llamarnos la atención”.

Tobías había estado de novio con una mujer de su misma edad, a quien le consultaron por un posible paradero del chico: “Hablamos con su ex pareja, pero no sabía nada. No habían arreglado para verse ni nada”, aseguró "Maxi".

Cómo fue visto por última vez

Al salir de su casa, Tobías vestía una bermuda de jean negra, una remera y un buzo bordó, y una mochila negra. En caso de poder aportar datos sobre el paradero del joven, comunicarse con su hermano al (011)-15-5567-7846, o llamar al (011)-15-5862-9420.