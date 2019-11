Por Matías Resano

El Departamento Judicial de Pilar acudieron familiares de una menor que dijo haber sido víctima de violación por parte de su tío, quien hasta el momento no ha sido apresado. Por lo tanto, los familiares de la chica se convocaron en la jornada de ayer con el objetivo de exigir el arresto, impulsados por el informe del médico forense, que confirmó la existencia en las partes íntimas de la adolescente de lesiones compatibles con un abuso sexual con acceso carnal.

A la sede judicial de la localidad bonaerense de Pilar ingresó María, con el fin de recibir alentadoras novedades respecto de la investigación que desencadenó su denuncia policial por abuso sexual contra su hermana, de 14 años. Mientras tanto, la joven y el círculo íntimo de la víctima llevaron a cabo una marcha que partió, el pasado miércoles, desde la Plaza Teófilo, de Presidente Derqui, hacia la Comisaría 2ª.

Los vecinos de la pequeña decidieron hacer justicia por mano propia e intentaron linchar a su tío, y prender fuego su vivienda.

Una iniciativa que se implementó luego que la denunciante no obtuviera respuesta satisfactoria alguna en el Juzgado de Familia de Pilar, ni siquiera a su demanda de al menos imponer al denunciado una restricción perimetral, mientras se resolviera su detención, la cual se materializaría en las próximas horas, según le informaron los propios responsables de la causa a María, en la jornada de este jueves.

Fue la propia hermana de la pequeña la impulsora de la investigación judicial, tras radicar la denuncia en la Comisaría de la Mujer y de la Familia, de Pilar, en la jornada del último lunes, horas después de que suhermana le confesara los motivos de su tormento. Al respecto, la mujer detalló a Crónica que “el lunes ella vino a mi casa, nos contó que no quería ir más al colegio y se puso a llorar. Entonces le pregunté que le pasaba y me dijo que su tío le decía que si ella no le lavaba los platos no iba a ir al colegio, diciéndole además cosas repugnantes".

El escalofriante testimonio la empujó a María a profundizar sus interrogantes, y fue así que su hermana le reconoció que “le tocaba la cola y hasta me confesó que él le pedía ser su novio, y si aceptaba le iba a regalar un celular”. Bajo esta revelación, la familiar de la menor asentó la acusación policial, y ello implicó que las autoridades ordenarán que la presunta víctima se sometiera a las pericias médicas correspondientes.

Finalmente, el médico forense de San Isidro confirmó la presencia de lesiones compatibles con una violación, una serie de indicios que llegaron al conocimiento del círculo familiar y de los vecinos de la pequeña, quienes decidieron hacer justicia por mano propia e intentaron linchar a su tío, y prender fuego su vivienda.

Por esta razón, intervino personal policial para trasladar al acusado a la seccional, quien fue liberado a las pocas horas. En referencia a ello, María dejó en claro que “me generó mucha bronca e impotencia y quiero que esté preso. Tengo dos hermanas más, de 11 años y 7, tengo miedo que les haya hecho algo”.