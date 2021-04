Un adolescente de 16 años fue atacado por un pitbull en la noche del viernes, cuando caminaba por la calle. El animal se encontraba en la vía pública sin correa y bozal. El hecho ocurrió en la ciudad de Posadas, Misiones.

.

El padre del joven, identificado como Anibal R, denunció que alrededor de las 22 horas el pitbull de su vecina atacó a su hijo en la intersección de la calle 98 y 119, provocándole heridas en el pectoral izquierdo, antebrazo y el muslo izquierdo.

El muchacho, de quien no trascendió el nombre, fue atendido en el Hospital René Favaloro del barrio Villa Cabello. El médico policial constató que las heridas son compatibles con la "mordedura de can".

.

La denuncia quedó a cargo del Juzgado de Paz en lo Contravencional de Posadas.