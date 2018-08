Las dificultades económicas llevan a los padres a ahorrar, inclusive en las compras por el "Día Del Niño". Según lo que informó la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la gente compró en menor cantidad que durante la misma fecha del año pasado y las ventas en comercios pymes cayeron un 3,3%.

El dato positivo es que la Noche de las Jugueterías, que se realizó el jueves pasado, tuvo un alto impacto, sobre todo en Capital Federal, mostrando un incremento de 19 % con respecto al 2017.

Todos los sectores de electrónicos, electrodomésticos, tecnológicos, consolas y videojuegos y celulares, sufrieron el impacto del pobre poder adquisitivo de la gente. Lo mismo sucedió con los artísticos deportivos y calzado.

Según el presidente de la CAME, Matías Furió, la excepción estuvo en determinados productores gracias a las promociones y campañas que se realizaron: "La canasta de juguetes, la Noche de las Jugueterías y en e. caso de la Ciudad de Buenos Aires la promoción de 50% off durant. el jueves con la tarjeta del Banco Ciudad fueron de much. utilidad para sostener la venta".

Furió afirmó que el gasto promedio de los consumidores se ubicó este año en $655, un 19% de 2017, ya que las familiares se volcaron por regalos de un valor inferior.