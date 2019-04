Un grupo de docentes agrupados dentro del Frente Feminista Evita Montonera decidió aprovechar las Pascuas para resurgir el polémico debate que tuvo al país en vilo durante el 2018.

Bajo el lema “Abortá la sorpresita”, los profesores repartieron los huevos verdes en los que se leía “ Aborto ya” escrito en crema de azúcar en diferentes escuelas del partido de La Matanza.

“Si no quieren a los chicos, ¿para qué los utilizan?”, escribió uno de los padres en su muro de Facebook, acompañado de una fotografía del huevo. “Eso no se hace jamás. Las cosas de grandes que los resuelvan los adultos donde se debe... los niños son inocentes y no tienen que ser esclavos de ideologías de adultos”, acotó otro.

Las escuelas que recibieron el controversial obsequio realizaron sumarios a los docentes involucrados.