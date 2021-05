Se realizaron muchos homenajes a lo largo y ancho del país a quienes participaron en la Guerra de Malvinas. Plazas, estatuas, placas. Etc. Sin embargo, ninguno levantó tanta polémica como el que se inauguró hace poco en la Ciudad de Córdoba.

Una placa fue colocada en un mástil de una plaza ubicada en la calle Santa Cruz y 12 Bis. En la misma puede leerse: "El Concejo Deliberante decreta su reconocimiento y adhesión al Día Nacional del Crucero ARA General Belgrano que se conmemora el día 2 de mayo en honor a las víctimas del crucero argentino hundido en el año 1982 durante la Guerra de Malvinas e Islas del Atlántico Sur”. A continuación están los nombres de los 31 concejales y del viceintendente Daniel Passerini.

La placa que generó la polémica.

Cabe destacar, que la placa no se encuentra en el monumento, sino en un mástil ubicado por delante del mismo. Además, dicha placa se realizó a pedido de los propios veteranos. “Este mástil se lo solicité al Concejo Deliberante a través del concejal Ricardo Aizpiolea porque los políticos se olvidan de los veteranos. Quise honrar a 323 camaradas que quedaron en el Mar Argentino, que son casi el 50% de los que murieron en Malvinas”, declaró el veterano José Módica el día de la inauguración.

José Modica dando un discurso en la inauguración de la placa.

“Si la placa hubiera sido colocada en el monumento ahí si me hubiera opuesto. Valoro lo que hicieron los concejales pero hubo malas intenciones de otros grupos que se consideran veteranos y no lo son. (...) Fue hecha con dinero del Concejo y se construyó en menos de dos meses. Yo le agradezco al Viceintendente y a los concejales que estuvieron en el acto. No me parece mal que estén sus nombres porque fueron ellos los me escucharon y lo hicieron posible. Se está malinterpretando todo porque los nombres de los caídos y los sobrevivientes del ARA General Belgrano están puestos en el monumento que está atrás”, continuó Modica.

A pesar de esto, algunos insinúan que la placa debía incluir también los nombres de quienes participaron en el Crucero ARA General Belgrano. A esto respondió el concejal Aizpolea. "Este tipo de recordatorios generó una irritación pensando que se quería anteponer el nombre de los concejales a las víctimas, pero no era la idea del proyecto", expresó.

Sin embargo, desde la oficina del viceintendente hicieron saber que no tienen intenciones de remover la placa. "No se va a remover salvo que sea un pedido expreso de los sobrevivientes, ya que por pedido de los veteranos se realizó la acción”.