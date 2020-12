La secretaria del Registro Único de Aspirantes a la Adopción de Misiones (RUAAM), Claudia Galeano, afirmó que no recibieron la inscripción al registro de adoptantes de la familia adoptiva de la localidad misionera de Eldorado que escrachó a una jueza por arrebatarles a una nena de 4 años que tenían en guarda. Además, indicó que este tipo de familias solidarias no pueden adoptar, no importa cuánto tiempo cuiden al menor.

Si bien la familia involucrada había informado que sí estaban inscriptos y que, desde los dos meses habían cuidado a la niña, la funcionaria informó "no" tienen "constancia de un legajo actualizado" de la pareja de policías de Posadas y que, para adoptar, es necesario "estar en el registro con un legajo actualizado año a año".

"Las evaluaciones son constantes y son anuales, pero esto cambiará el próximo año a partir de febrero que establece una actualización permanente", detalló Galeano a Radio Libertad.

Según la funcionaria, no hay un tiempo límite en el que un niño, niña y adolescente permanezca con una familia solidaria: "La construcción del proyecto familiar comienza antes de la inscripción. Existen muchos prejuicios e ideas y representaciones falsas sobre la adopción. La información debe ser clara para desmitificar esas ideas”, comentó.

En ese sentido, precisó que ninguna familia que quiera adoptar puede hacerlo sin previa inscripción. Y agregó: “A partir del 2015 la inscripción es obligatoria, no es un trámite burocrático como se habla por allí. Hoy tenemos equipos técnicos que rápidamente se contactan con la familia y avanzamos con el proceso de inscripción y lo hacen presentando documentación".

"Sabemos que la persona que quiere iniciar un proceso de adopción tiene mucho amor para dar y lo tenemos sobreentendido, pero eso no es suficiente, hay otras capacidades que deben trabajarse", señaló.

En ese sentido, además de la inscripción al registro de adopción, explicó Galeano, "debe existir una resolución del juez que lo declara en situación de adoptabilidad”. “Entendemos que en nuestra provincia no existe una ley que regule la situación de las familias solidarias que son aquellas personas o grupos de personas que tienen a su cuidado de manera transitoria y temporal a un niño, niña o adolescente", agregó.

Por otro lado, Galeano informó que “no es posible que una familia solidaria registre inscripción en el registro de adopciones" porque "se trata de dos proyectos distintos". "La iniciación de una maternidad o paternidad no puede surgir de una familia solidaria", sostuvo.

En relación al tiempo en el que un niño, niña o adolescente pueda estar en una familia solidaria conviviendo y compartiendo, Galeano afirmó: "No hay un límite de tiempo. La decisión la tiene siempre el juez de la causa".

"El juez y jueza que decide la iniciación y la vinculación adoptiva de un niño tiene en cuenta diferentes elementos: informes psicológicos, socioambientales, la situación del niño e interviene diferentes actores. Hay muchos elementos y efectores que intervienen en el proceso restitutivo como el defensor oficial, el abogado del niño que lo va a representar, los organismos de protección, entre otros", concluyó.