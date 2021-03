Alberto Cormillot, a los 82 años, espera un hijo junto a Estefanía Pasquini, de 34. Su esposa dio una entrevista en televisión este miércoles donde expresó su alegría por el embarazo y habló de las críticas que sufrió el médico nutricionista por la decisión de ser padre a su edad.

Desde un móvil en el programa Intrusos del canal América expresó: "Venía siendo un secreto pero ahora lo saben todos. Es raro. Yo no estoy acostumbrada a estar en los medios. Para mí fue fuerte".

"Cuando él ve el resultado se le llenan los ojos de lágrimas. Yo pegué un grito, me puse a llorar...", contó Pasquini sobre la reacción ante la noticia.

Ante el panel del programa la esposa de Cormillot contó: "A mí me parecía un lindo tipo, pero me daba cosa contarlo. Cuando lo decía me preguntaban si estaba segura o si hablaba del hijo (por Adrián Cormillot). 'No, del padre', aclaraba. Era raro. Después lo conocí trabajando. Tiene una cabeza impresionante, es súper caballero, es buen tipo. En mi vida no conocí a alguien tan bueno como él".

"Cuando lo empecé a conocer como persona lo vi desde otro lugar. Ahí me di cuenta de que me pasaba otra cosa. Yo también me preguntaba por su edad, pero Alberto tiene otra edad a la que dice su DNI. Cuando empezamos a salir nos teníamos que poner una alarma para parar de hablar. Tenemos mucho en común", continuó Pasquini.

Ante las críticas que recibió el médico nutricionista sobre su paternidad a los 82 años, Estefanía expresó: "Escucho un montón de comentarios buenos y otros de ese estilo. La verdad que no dice nada que yo o Alberto no sepamos o que no hayamos hablado. Todos tienen derecho a pensar distinto y es normal que una persona piense eso. Sí hay que tener cuidado con los modos. Pero él (el periodista ErnestoTenembaum) borró todo al pedir disculpas. Eso no te deja seguir enganchado".

"Yo también me sentí egoísta y lo tuve que laburar un montón. Lo pensamos y lo hablamos un montón. Sé que voy a tener un hijo y el día de mañana él no va a estar. Pero cuando eso pase voy a tener a mis amigos, a los abuelos del chico, a los tíos del chico, a sus hermanos... va a tener un montón de vínculos", reveló la mujer.

"Cuando una persona se enamora... yo quiero que me quede algo de él. Para mí saber que está sembrándose esto que hoy es un feto y el día de mañana va a ser un bebé, eso me llena de alegría", concluyó Pasquini.