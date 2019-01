Un cartel en un local de ropa femenina provocó polémica en la ciudad bonaerense de La Plata. Sus dueñas escribieron un mensaje en el que prohíben el ingreso a hombres por "cuestión de seguridad".

"El local se reserva el derecho de admisión y la entrada es exclusiva para mujeres por seguridad", reza el papel pegado en la vidriera de "Herminia", una tienda de diseño ubicada en la calle 58, entre 8 y 9.

Los hombres no pueden ingresar al comercio ni siquiera para acompañar a una pareja, familiar o amiga y deberán esperar en la puerta.

Muchas mujeres expresaron su enojo en las redes sociales y aseguraron que no volverán a comprar ahí.

"Hoy fui como siempre a comprar los regalos para Navidad y me encuentro con que no lo dejan pasar a mi novio al local porque según Herminia, 'no pueden entrar hombres'. La verdad me fui totalmente indignada y con mucha bronca. Una falta de respeto con los clientes. Una vergüenza. Obviamente nunca más piso el local", se quejó una ex clienta.

Según informó El Día, una empleada del local explicó que en los últimos días sufrieron dos robos y debido a la gran cantidad de gente que entraba por las fiestas, decidieron colgar el cartel para mayor seguridad.

Sin embargo, luego de recibir cientos de críticas y ser acusadas de "discriminar a los hombres", decidieron retirar el escrito de la vidriera.