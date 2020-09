Bares y cervecerías volvieron a funcionar luego de permanecer cerrados durante meses debido a la pandemia de coronavirus y preocupa el aumento de contagios debido a la relajación de la gente. Un video que muestra un local repleto de gente en la localidad bonaerense de La Plata aumentó la polémica en las redes sociales.

En La Plata, el intendente Julio Garro decidió autorizar el funcionamiento d. bares y cervecerías con mesas en la calle. Aunque no se trata de una medida oficial, trascendió que empresarios consiguiero. el aval del municipio que les garantizó no realizar inspecciones ni realizar multas, según informó Todo Provincial.

