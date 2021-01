Me llega información que estarían sumariando a los agentes que saludaron a @PatoBullrich. No me sorprende de @SergioBerniArg. Pongo a disposición mi matrícula de abogada para representarlos en defensa de sus derechos a los oficiales. Si los conocen háganselo saber. https://t.co/b6Xvh2XcSw