Las redes sociales y el Whatsapp son una invitación a que circulen noticias falsas y mensajes infundados sobre diversas temáticas. Ante la catarata de denuncias luego de la que públicamente hizo Thelma Fardín hacia Juan Darthés, un mensaje sin autoría comenzó a viralizarse. En el mismo, se invita a, prácticamente, no tener relación con las mujeres.

"Hombres mucho cuidado esto no es un chiste hay que tomarlo en serio y empezar a protegerse. Más allá de que estamos a favor de que vayan presos todos los abusadores y violadores creemos que la gran mayoría de los hombres no tienen esa conducta entonces queremos dejar como un consejo los cuidados a tener hoy en día donde la calle cada día está más peligrosa para los hombres", comienza diciendo el mensaje.

Y continúa enumerando situaciones que los hombres tienen que evitar para eludir posibles futuros problemas: "si ustedes son un empleador le recomendamos no tomar mujeres como empleadas no ayudar a ninguna mujer en la calle así sea una simple consulta de una calle no intervenir en ningún accidente donde esté involucrada una mujer no intervenir ante un asalto donde esté involucrada una mujer".