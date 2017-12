Los policías del barrio porteño de Caballito le cumplieron el sueño a un nene en situación de calle junto a su madre al comprarle un par de zapatillas, juguetes y comida con plata de su propio sueldo.

El oficial Gonzalo Quiroz estaba de servicio en la parada situada en Avenida Rivadavia y la calle Nicolás Repetto. "Pasó un camión que llevaba un trineo y unos renos y ahí escuché a Mateo de 3 añitos que le dice a su mama Yamila de 19 años: 'Va a venir Papá Noel?' A lo que la madre le respondió: 'No, no viene'".



"En ese momento se me puso la mente en blanco, me puse en el lugar de Mateo y pensaba por dentro mío por qué a un niño tan pequeño de la edad de mi ahijado hay que cortarle la ilusión, a tan corta edad?", contó Quiroz.

El oficial de la Policía de la Ciudad agregó: "Crucé la calle y le comenté la situación a mi compañero, el oficial Cristian Lorca, y le dije si me acompañaba a comprar algunas cosas. Aprovechando mi descanso le pudimos llevar un par de zapatillas, un juguete que le pidió a Papá Noel y pan dulce, turrón, galletitas, entre otras cosas".

El policía se conmovió aún más cuando Mateo dijo: "'Esto es para Ian". "Le preguntamos a la madre quien era ese nene y dijo que era su mejor amigo que es como su hermanito", explicó Quiroz.

"Lo primero que pensó Mateo fue en compartir con su compañerito. Ellos se alojan en la iglesia de San José De Flores y son alimentados por el cura de esa iglesia solo cuando alcanza la comida, porque a veces son muchos y no alcanza", contó el Policía de la Ciudad.