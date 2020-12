Lo que antes de la muerte de Diego Maradona era una "apuesta" casi en broma, hoy se hace realidad. En las últimas horas trascendió que habría otro hijo no reconocido por el "Diez" en Italia, y que este domingo explotaría esa "bomba" en la televisión de aquel país.

El periodista Diego Esteves contó en "Informados de todo": "Este domingo, en un programa muy conocido de la televisión italiana, se presentará un hombre diciendo que es hijo de Diego Armando Maradona". Ante el shock que generó esa declaración, el conductor Guillermo Andino preguntó: "Pero escuchame, Diego, ¿vos estás hablando de Diego Junior, el hijo de Cristiana Sinagra, verdad?".

.

"No, para nada. él ya está reconocido. No quería dar muchos datos, pero bueno...", se atajó el periodista. "Según la información que manejamos, este caso no tiene nada que ver con Diego Junior, que ya está reconocido como hijo. Es otra persona", afirmó Esteves.

"Se trata de otro hombre que se va a presentar en un programa muy conocido de la televisión italiana, para decir que él también es hijo de Maradona. Seguramente se va a presentar en el trámite de sucesión que se está abriendo por estas horas", remarcó.

"Le van a pedir que se haga un ADN", le dijeron sus compañeros, a lo que Esteves replicó: "Ya se lo hizo". Después se habló de qué abogados podrían estar detrás de esta nueva aparición y se nombró a Mario Baudry, novio de Verónica Ojeda y abogado de Diego Fernando, el hijo que su actual pareja tuvo con Maradona, como probable impulsor del suceso. "Como sucede en la televisión de esos países, por esta entrevista ya se pagó un buen dinero", concluyó Esteves.

.

Maradona tiene cinco hijos reconocidos actualmente, tres por él (Dalma, Gianinna y Diego Fernando) y dos por la Justicia, Jana y Diego Junior, el mayor de todos sus herederos. En nuestro país, dos personas (Magalí Gil y Santiago Lara) ya presentaron la demanda de identidad; se dice que Laura Cibilla seguirá peleando para que su hijo Matías sea reconocido como un Maradona: alguna vez Matías Morla habló de "tres hijos en Cuba", y se esperan más novedades...

En relación a Italia, también este jueves se deslizó que Diego Junior, que nació y vive en aquel país, podría heredar, además de su parte del patrimonio del "Diez", sus deudas con el fisco italiano.