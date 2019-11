Finalmente, las autoridades de la central de Combustibles Nucleares Argentinos efectivizaron los 43 despidos en Ezeiza. Este miércoles, a raíz de la decisión, los trabajadores decidieron paralizar la fábrica. Conuar pertenece al Estado Nacional en un 35% y al grupo Pérez Companc en el porcentaje restante. La central está encargada de la provisión de elementos combustibles a las centrales nucleares de Atucha I, Atucha II y la Central de Embalse Río Tercero y a su vez a la fabricación de tubos y vainas para la construcción de reactores nucleares y afines.

De acuerdo a un comunicado de los empleados, "la fabricación se vio gravemente afectada por la baja de contratos con China como consecuencia de las políticas y el vaciamiento del sector nuclear llevado a cabo por el gobierno de Mauricio Macri", y fue en ese marco que se llevaron a cabo los despidos.

En diálogo con Crónica, Ceferino Fernández, empleado de la fábrica y directivo de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), dijo que este miércoles mantuvieron una reunión con Marcelo Villegas, ministro de Trabajo de la provincia, quien les dijo que no intervendrá en el conflicto, por lo cual la situación de los despedidos se agrava aún más.

Del otro lado, fuentes de la cartera laboral dijeron que "durante el encuentro, que se realizó en La Plata, el gremio planteó el dictado de una nueva conciliación obligatoria cosa que fue denegada porque no corresponde debido a que no han surgido hechos nuevos desde la mencionada conciliación dictada por el Ministerio de Producción y Trabajo de Nación. No obstante, lo cual y a efecto de mantener la paz social, se invito a las partes a mantener conversaciones en formas privadas durante diez días".