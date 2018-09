Los autores de las amenazas al Centro de Educación Complementaria N°801, por la realización de ollas populares para los alumnos que no concurren a clases, lograron su cometido. Desde el jueves pasado, el establecimiento no realiza las comidas en ese lugar.

"La comunidad de organizó y siguió dándole de comer a los chicos en un domicilio particular. Y ellos también sufrieron amenazas el miércoles", contó Leila Méndez, Directora del colegio.

"Ya tuvimos otras amenazas para darle de comer a los chicos y habíamos decidido suspender las ollas. De hecho desde el jueves pasado no la hacemos en el colegio si no en un domicilio particular", agregó.