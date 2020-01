El dólar cerró este martes a $63,06 promedio para la venta al público, con una suba de nueve centavos respecto de ayer, mientras que en el segmento mayorista la divisa avanzó un centavo y finalizó a $60,18.



El dato destacado de la jornada -según analistas privados- es que ante el mejor humor en los mercados externos y locales, el Banco Central habría comprado entre 15 y 20 millones de dólares, luego de que el pasado lunes debió vender alrededor de US$150 millones.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplando en el impuesto País- culminó la rueda en un valor final de $ 81,90.



En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación (CCL) cuya operatoria cierra en coincidencia con el cierre de la bolsa, se vende a $84,38 (+1,0%) y el dólar MEP cotiza a $82,49 (+0,8%).



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, resaltó que la divisa estadounidense operó "muy lateralizada y estabilizada en un rango que tuvo límites muy definidos por los precios de regulación oficial".



El especialista señaló que las puntuales incursiones compradoras del BCRA en $ 60,17 establecieron el nuevo piso para la cotización del dólar, en el segmento mayorista.



Además, aclaró que las posturas de venta en $ 60,20 "no tuvieron concreción porque mejoró la oferta privada".



En la misma línea, Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, indicó que el BCRA, recuperó un par de millones que había vendido el pasado lunes y detalló que "podrían haber sido unos 15 a 20 millones sobre la última media hora".



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 231 millones y con US$ 46 millones registrados en el sector de futuros MAE.



En el mercado de futuros Rofex se operaron 235 millones de dólares. Los plazos más cortos concentraron más del 65 % del volumen operado.



Enero y febrero se operaron a $ 60,39 y $ 62,64; con tasas de 42,46 % y 48,13 % TNA, respectivamente.