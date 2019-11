El dólar para la venta al público cerró este jueves a $62,87 promedio, con una suba marginal de un centavo, en una jornada con muy poco volumen negociado por el feriado en Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias, en tanto en el segmento mayorista subió ocho centavos y finalizó en $59,85.



En el segmento de contado se hicieron apenas US$ 77 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE.



El dólar contado con liquidación (CCL), en esta jornada no operó por el feriado en los Estados Unidos, mientras que el dólar MEP cotiza a $70,84, con una suba de 0,3%.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que fue una rueda muy impactada por el feriado en la que "la divisa norteamericana operó con un movimiento alcista que la acomodó algo arriba del final previo".



"El volumen operado en la fecha es el segundo más bajo del año en curso, coincidente con el feriado de los Estados Unidos", detalló Quintana.



En el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 159 millones. Los plazos más cortos concentraron casi 65% de los negocios. Noviembre y diciembre se operaron a $59,86 y $65,02, en ese orden.



En cuanto a la tasa de las Leliq, el BCRA convalidó este jueves una baja marginal en la tasa de política monetaria respecto del cierre de ayer al finalizar a 63,002%.



El total adjudicado fue de $150.980 millones sobre vencimientos por $171.593 millones y a partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $20.613 millones.