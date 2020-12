El servicio de todas las líneas de ferroviarias está paralizado este martes a raíz de un paro de actividades por 24 horas dispuesto por el sindicato de conductores de trenes La Fraternidad tras el fracaso de negociaciones con la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) por una "cuantiosa deuda con la obra social" del gremio.

A raíz de la medida de fuerza, el Ministerio de Transporte de la Nación dispuso un operativo para que los pasajeros puedan contar con la alternativa de micros, ubicados en las estaciones más estratégicas, para trasladarse a sus destinos, según se informó.

No obstante, en distintos centros de transbordo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se registraron largas filas de pasajeros que esperaban poder tomar un colectivo o el subte para llegar a sus destinos.

Las largas filas en las paradas de colectivos

Las claves del conflicto

El ministerio de Trabajo dictó este martes a conciliación obligatoria en el marco del conflicto y exhortó a las partes "a mantener la mejor predisposición y apertura para negociar los temas sobre los cuales mantienen diferencias y contribuir, de esa manera, a la paz social y a mejorar el marco de las relaciones laborales en el seno de las empresas involucradas".

Por su parte, el titular del Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad, Omar Maturano, dijo que el paro de 24 horas que realizan los trabajadores ferroviarios es la "única manera" que tienen de ser escuchados en virtud de la deuda que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) mantiene con la obra social del gremio.



Asimismo, advirtió que, si "no hay acuerdo con las autoridades", podrían volver a realizar un "cese de actividades el 1 de enero".

Luego de que se dictara la conciliación obligatoria, Maturano dijo -en declaraciones a radio La Red- que, " si es lo que corresponde, vamos a acatar".

No obstante, aclaró: "Yo creo que no nos corresponde, pero como no estudié para abogado haré lo que me dicen ellos".

"Este no es un problema laboral ni un problema gremial; es un problema de deuda. Me parece que antes de dictar la conciliación, como personas honestas y gente de bien, tendrían que llamarnos primero y comunicarnos, y no sacar un papel y tirarlo por debajo de la puerta del sindicato", aseveró.

El dirigente sindical explicó que el pasasdo lunes habían mantenido un extenso encuentro con las autoridades de la SSS, del que además participaron el gremialista de Obras Sanitarias y par del consejo directivo de la CGT, José Luis Lingeri, y el presidente de la Obra Social Ferroviaria (OSFA), Juan Sifrén, pero "no hubo acuerdo".

"El sindicato procuró encuentros durante una semana y esta tarde no alcanzó acuerdo alguno con las autoridades de la SSS que, aunque reconocieron la abultada deuda, no ofrecieron soluciones positivas. Por lo tanto, el gremio ratificó la huelga", afirmó.

El sindicalista, secretario de Empleo de la central obrera, sostuvo también que "no hubo respuestas a la necesidad de resolver el grave problema, que convirtió a la obra social de la actividad en deficitaria", por lo que ratificó el paro de hoy y anunció nuevas medidas de fuerza para el 31 de diciembre y el 1 de enero próximos en caso de que no haya respuestas a los reclamos.

En este marco, explicó que la deuda asciende "a 140 millones de pesos" por el sistema único de reintegros, que "es dinero que ya desembolsó la entidad para atender la salud de sus afiliados, pero lo grave es que se procura reconocerlo a valores del año 2017".