El dolar minorista bajó este jueves 17 centavos y cerró a $40,535 promedio, en una jornada en la que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó una fuerte suba en la tasa de las letras de liquidez (Leliq), que avanzó 301 puntos básicos y llegó a 49,026% promedio.



En tanto, el dólar mayorista finalizó la rueda cotizando a $39,53, catorce centavos debajo del cierre del miércoles.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, afirmó que "luego de cuatro subas consecutivas, algunas con nuevos máximos anuales, la estrategia del BCRA consiguió desarmar la presión sobre el dólar mayorista con una baja de su cotización".



"La suba de tasa de leliq conocida en el último tramo del día terminó por definir la tendencia de los precios, que acentuaron en este lapso la pérdida iniciada a media jornada", finalizó Quintana.



Martín Vauthier, director de la consultora Eco Go, aseguró que "el BCRA volvió a calibrar el monto de leliq a colocar derivando en una emisión levemente mayor al monto indicativo, y convalidando una tasa promedio más cerca de la máxima de ayer (con bancos recogiendo el guante de la señal que dio ayer al convalidar una tasa máxima de casi 50%)".



"El BCRA consolidó la señal que había dado ayer. Bien utilizando el margen que brinda este esquema de agregados monetarios, que permite elegir combinaciones de precios y cantidades día a día. $39, $40 o $41 no alarman, pero si había que dar señales frente a la velocidad de ayer", agregó.



"Al final del día, queda claro que, con estos niveles de riesgo país y sin acceso a los mercados globales a tasas razonables, el mercado no convalida un aumento en el déficit de cuenta corriente luego del ajuste.

Este límite al déficit de cuenta corriente lo ponen la tasa y/o el tipo de cambio real", finalizó.



En el mercado de dinero entre bancos -conocido como call money- se operó también a la suba a un promedio del 43%.



En swaps cambiarios, se pactaron US$133 millones, para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para el viernes y el lunes.



"En el mercado de futuros de Rosario (Rofex), se operaron US$1.208 millones de este monto el 50% se pactó entre febrero y marzo con precios finales de $39,90 y $41,14; y tasas del 48,81 % y 39,12 % TNA. Los precios mostraron bajas de al menos quince centavos, acompañando la baja del spot", indicó el informe diario de ABC Mercado de Cambios.



El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 651,130 millones y en futuros MAE se hicieron US$ 4,000 millones.