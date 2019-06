Llegó el día en que su hermanito Ian, de 8 años, se cansó de los maltratos e insultos en el colegio y al llegar a su casa en Córdoba, rompió en llanto mientras apoyaba un papelito en la mesa del comedor donde lo insultaban llamándolo "gay". El menor ya no quiso regresar a la escuela y ante esto, su hermano mayor, Joel, de apenas 16 años, subió un video en Instagram vestido de mujer para contar lo ocurrido y concientizar sobre la discriminación. .



"El cayó mal a mi casa, triste, dejó la nota arriba de la mesa, mi mama la leyó y se sintio muy mal. Me llamó y me dijo que viniera para casa que lo cuidara. Cuando llegué lo vi mal y no me gusto para nada, me conto lo que habia pasado, leí la nota y surgio lo del video. Por mi hermano haría lo que sea con tal de verlo sonreir", comentó Joel Herrera a Crónica.

"Jojo" ya tiene un club de fans.

Lo que muchos pensarían que es un "juego" de compañeritos, fue una pesadilla para Ian. Lo fueron aislando al punto de dejarlo completamente solo. "A este tema no le dábamos importancia porque es como los chicos de hoy en dia se tratan, se insultan, joden, son amigos, se pelean y luego vuelven a ser amigos. Hasta que paso algo más fuerte", indicó el hermano mayor de Ian.

Luego de enterarse de la noticia de que el hermanito sufría bullyng, Joel no se quedó de brazos cruzados. Se vistió con un vestido negro y se pintó los labios de rojo para filmar un video contando todo por lo que había pasado Ian y concientizando con el hashtag #noaladiscriminaciondegenero.



"Por más que sea 'charlando' es feo que te lo digan. Siendo o no siendo gay, es feo. Te puede llegar a dañar esa broma. Voy a un colegio nocturo y él a una primaria, sé quien es el nene, vive a la vuelta de mi casa ,pero ¿Qué le voy a decir al nene yo con 16 años?", cuenta Herrero.



El video de Joel en su cuenta de Instagram tuvo más de 33 mil reproducciones y más de 550 comentarios positivos y de apoyo de personas de distintas provincias del país. "Me quito el sombrero ante esta actitud, te felicito por defender a todos los seres humanos que pasan por esa situación", comentó un usuario de la red. Mientras que el joven le contestó a todos: "Gracias a todas las personas que siguen apoyando y compartiendo el video, gracias de todo corazón".



"Fue muy linda la repercusión que tuvo. Mucha gente que me ve por la calle me felicita como también profesores. Se hizo viral y no me lo esperaba para nada. Siempre en todos lados va a haber alguien que te va a tratar mal, en todos los aspectos de la vida, en la escuela y en el trabajo", finaliza Joel.