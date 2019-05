Luis Mendoza

Lmendoza@cronica.com.ar



Después del rechazo del año pasado en el Senado, el proyecto a favor del aborto legal volvió ayer a contar con estado parlamentario por octava vez, en una presentación multipartidaria en la Cámara de Diputados que fue acompañada por una multitud que colmó las inmediaciones del Congreso.



Legisladoras nacionales que hablaron durante la conferencia que se realizó en el Anexo “C” de la Cámara Baja afirmaron que impulsarán el debate legislativo “este año”, aunque sea electoral y esté cruzado por las campañas proselitistas.



La iniciativa se discutió el año pasado y logró media sanción en Diputados, pero fue rechazada en el Senado. La polémica implicó a todos los bloques políticos, que se dividieron en los bandos a favor y en contra.



“Estamos presentando un proyecto que nos comprometemos a que tenga media sanción este año electoral”, dijo la diputada nacional Victoria Donda, quien encabezó la presentación de la iniciativa, respaldada con la firma de 70 legisladores de distintas bancadas.



Al hablar ante una sala colmada de legisladores y referentes sociales, culturales y políticos y de la conducción de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Donda hizo mención a Charly García para vaticinar que “el año que viene en el Senado muchos de esos dinosaurios van a desaparecer”, en alusión a los 38 legisladores que definieron el rechazo del proyecto de ley, frente a los 31 que votaron afirmativamente.



La nueva redacción, con modificaciones a la que el 14 de junio de 2018 aprobó la Cámara de Diputados por 129 a 125 votos, establece que las mujeres e “identidades con capacidad de gestar”, podrán acceder al aborto voluntario, legal y seguro hasta la semana 14 de gestación.



La práctica deberá garantizarse de forma gratuita en hospitales y centros de salud públicos y con una cobertura total si se cuenta con obra social, mutual o empresa de medicina prepaga, dado que se exige que la práctica sea incluida en el Plan Médico Obligatorio (PMO). Se ratifica además que más allá del plazo de las 14 semanas de gestación, las mujeres y personas con capacidad de gestar tendrán derecho a acceder al aborto en caso de violación o si corre riesgo su vida o su salud integral.



El proyecto propone la completa despenalización de las personas que deciden abortar y no incluye la objeción de conciencia de los profesionales de la salud, ya que considera esta práctica de salud como “un derecho, cuyo ejercicio no puede negarse ni vulnerarse por creencias religiosas, valores personales o morales”.



En breves discursos de no más de dos minutos por exponente, legisladores nacionales y representantes de organizaciones no gubernamentales, el diputado macrista Daniel Lipovetzky celebró la “transversalidad” alcanzada para volver a impulsar el debate en el Congreso. “Sigamos trabajando aquí y en las calles para que sea ley”, cerró, ante los aplausos del auditorio.