Las provincias de Catamarca, Chubut y Formosa son las únicas en el país que aún no han registrado casos positivos de coronavirus y viven el día a día de esa situación excepcional entre el orgullo por el aislamiento riguroso que han sabido imponer y el temor por dejar, de un momento a otro, ese lugar de privilegio que hasta la noche del domingo compartían con La Rioja y San Juan, en cuyos territorios fueron confirmados los primeros casos.

La ministra de Salud de Catamarca, Claudia Palladino, consideró este jueves como “una fortaleza que la provincia no tenga casos positivos de coronavirus”, y ratificó que si "se confirma un caso, se lo va a tratar como corresponde, sin angustiarse”.



“Es una fortaleza que todos estos días vengamos con casos cero, en algún momento los tendremos, porque es raro que seamos una isla. Dios quiera que así sea, pero tenemos todas las provincias alrededor con casos, entonces hay que estar atentos, hay que vigilar bien", explicó.



Y agregó que "si aparece un caso lo vamos a tratar como corresponde, y no angustiarnos”,



En esta línea, Palladino destacó, en declaraciones realizadas a FM Valle Viejo, que los actores de la Salud de la provincia se encuentran preparados para recibir un caso positivo de Covid-19.



“Tenemos el sistema preparado para eso, lo que no queremos es que los casos se den de forma masiva porque no habrá sistema que responda. Buscamos aplanar la curva lo que más se pueda, y como provincia estamos en ese camino, por lo que se tomaron medidas previas a las que se tomaron a nivel Nacional”, afirmó en diálogo con una radio catamarqueña.



Palladino informó que actualmente las personas que se encuentran en aislamiento preventivo en la provincia se debe a que “vinieron de zonas donde se encontraba el virus, están con vigilancia permanente, y se encuentran bien”.

“Tenemos el sistema preparado para eso, lo que no queremos es que los casos se den de forma masiva porque no habrá sistema que responda. Buscamos aplanar la curva lo que más se pueda".

Finalmente, la titular de la cartera sanitaria recomendó a la ciudadanía no tener miedo, que consulten si sienten algún síntoma compatible con el virus y que cumplan con la cuarentena.



“Les pedimos a las personas que no tengan miedo, que no estigmaticen, y los que sienten algún síntoma no dejen de realizar las consultas. También, pedimos que se queden en sus casas y que cumplan con todos los cuidados que venimos recalcando”, concluyó Palladino.

.

Chubut

En Chubut, el ministro de Salud local, Fabián Puratich, consideró que "la no aparición de casos de coronavirus en nuestra provincia obedece a que se establecieron estrictas medidas para evitar la circulación y eso nos da mucha satisfacción".



En el mismo sentido opinó el ministro de Seguridad, Federico Massoni, quien expuso: "Sabemos que son medidas difíciles de implementar y a mi no me gusta esta rigidez que limita el derecho de tránsito, pero gracias a ello no hay casos en Chubut".



"Nuestra provincia está en el medio de dos (por Río Negro y Santa Cruz) que tienen casos y por suerte no se trasladaron acá, a pesar de la proximidad y relación familiar, aunque sabemos que tarde o temprano algún caso se reportará, eso es inevitable", reconoció Massoni.



Chubut cerró hace más de dos semanas sus fronteras al tránsito vehicular, canceló la operación en los puertos con entradas de ultra mar, clausuró las operaciones en las terminales de colectivo y solicitó que se cancelen los vuelos de cabotaje, endureciendo las medidas al compás de las decisiones presidenciales.

"Nuestra provincia está en el medio de dos (por Río Negro y Santa Cruz) que tienen casos y por suerte no se trasladaron acá, a pesar de la proximidad y relación familiar".

Aunque circuló por error en algunas señales de noticias que Formosa tenía su primer caso confirmado de coronavirus, la provincia se mantiene libre de la enfermedad por el momento.



El ministro de gobierno, Jorge González, informo que el único caso formoseño sospechoso de Covid-19 fue descartado, "dando negativo su análisis".



El funcionario indico además que se recibieron del ministerio de Salud de la Nación el kit de con 1.000 reactivos para el diagnóstico de coronavirus y se podrá "estar en condiciones de realizar los análisis específicos".

Formosa es una de las tres provincias del país sin casos positivos de coronavirus y, según los especialistas locales, las medidas en materia sanitaria y de seguridad dispuestas por el gobierno local "ayudaron" a sostener esa excepcionalidad.



Además, señalaron que la vacunación antigripal "casa por casa", el "aislamiento obligatorio" para quienes regresen a la provincia y los diferentes programas de contención como el del municipio capitalino, donde psicólogos y acompañantes terapéuticos asisten a los vecinos en el marco de la pandemia del coronavirus, hacen que Formosa no presente ningún caso.



En ese marco, y para evitar amontonamientos y respetar las distancias sociales, los cajeros de la provincia tienen marcadas en el piso las distancias entre personas, un trabajo de señalización que fue realizado por personal policial y de las municipalidades.

.



En materia de seguridad, quienes violen la cuarentena quedan detenidos en sus domicilios con vigilancia sanitaria y policial; al tiempo que se implementaron sanciones "económicas progresivas" para los comercios que aumenten los precios.



Con todo, la lucha principal de la provincia en este momento es el dengue. Es por eso que el gobierno norteño, a través de la cartera sanitaria, mantiene diariamente y de manera simultánea fumigaciones, descacharrizados y entrega de repelentes en toda la provincia.