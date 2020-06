Las transfusiones de sangre y los productos sanguíneos ayudan a salvar la vida de millones de personas cada año en todo el mundo. En el Día Mundial del Donante de Sangre, es importante conocer qué implica esta práctica para aumentar la esperanza y la calidad de vida de los pacientes con enfermedades potencialmente mortales, así como las posibilidades que abre para la implementación de procedimientos médicos y quirúrgicos complejos.

En este contexto de pandemia, la donación es fundamental porque los centros de salud continúan atendiendo pacientes con diferentes patologías y necesitan de manera urgente algo que sólo se obtiene gracias a la solidaridad de las personas. Si se continúa con esta situación de desabastecimiento, podría agotarse la disponibilidad de sangre de los bancos.

Al momento de decidir si convertirse en donante, es importante informarse bien. Estos son algunos mitos y verdades sobre la donación de sangre:

Si dono sangre ¿me voy a sentir mal?

Sólo se extrae una unidad de sangre, que se remplaza en cuestión de horas, lo que no afectará a las actividades que realices en el día.

¿Es peligroso donar sangre?

No genera peligro la donación porque es un proceso seguro, ya que las bolsas de extracción son estériles y el procedimiento se realiza bajo estrictas normas de asepsia. Podés donar en todos los bancos de sangre y en ninguno te contagiarás enfermedades.

¿El proceso de extracción es doloroso?

No es doloroso y además es rápido. La extracción se hace a través de una pequeña punción de la piel y con una aguja se llega a la vena. El procedimiento no difiere de una extracción común, solo que en lugar de jeringa, se recolecta en la bolsa.

¿La sangre se necesita sólo para emergencias?

Mucha gente pienso eso, por eso se reserva por si alguien de la familia lo necesita. Si alguien de tu familia necesita sangre con urgencia, tu donación llegará tarde. Necesitará contar con sangre lista y disponible ante una emergencia.

Tengo bajo peso ¿puedo donar?

El mínimo de peso apto para donar es 50 kg.

¿Cuántos años debo tener para donar?

El intervalo de edades para la donación es muy amplio, se encuentra entre los 18 y los 65 años.

Este año ya doné, ¿puedo volver a hacerlo?

Los hombres pueden donar hasta cuatro veces por año y las mujeres hasta tres veces por año.

Tengo tatuajes, ¿puedo donar?

Si tenés tatuajes o alguna perforación en el cuerpo podés donar después de un año de habértelos hecho.

¿Debo donar en ayunas?

Es importante que desayune, sin ingesta de lácteos y/o grasas, tener valores de presión arterial dentro de los límites adecuados, no presentar anemia, no tener fiebre o haber estado enfermo en los últimos 7 días.

¿Qué más debo tener en cuenta?

No haber tenido relaciones sexuales con parejas ocasionales en el último año, no haber usado drogas ilegales, no haberse realizado acupuntura ni haberse sometido a cirugías de importancia en el último año.

Si está tomando alguna medicación o sometido a algún procedimiento invasivo, deberá consultar en el Servicio de Hemoterapia.

La cantidad de sangre donada será regenerada en su totalidad por el organismo en poco tiempo, por lo que este acto no interfiere con las actividades diarias de los contribuyentes.