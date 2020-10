Este 19 de octubre, como cada año, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud ( OMS) con el objetivo de sensibilizar y concientizar a las mujeres sobre la importancia de realizarse un examen de mamas regularmente, ya que el diagnóstico precoz resulta clave para poder superar la enfermedad.

Todo comenzó en 1983, cuando se realizó la primera Carrera para la cura en Texas, Estados Unidos, y desde entonces, durante el mes de octubre se realizan acciones en diferentes partes del mundo para crear consciencia sobre la detección oportuna de la enfermedad.

Según estadísticas de la OMS, una de cada ocho mujeres puede padecer cáncer de mama. El 85 por ciento de los tumores puede ser detectado por medio de una mamografía anual y entre el 90 y el 95 por ciento de los casos tiene un buen pronóstico con un diagnóstico temprano.

El cáncer de mama es el segundo cáncer femenino más común a nivel mundial, y representa 1.7 millones de nuevos diagnósticos cada año. Una preocupación aún mayor es que se ha convertido en la principal causa de mortalidad entre las mujeres en todo el mundo.

Cuando se detecta precozmente, se establece un diagnóstico adecuado y se dispone de tratamiento, las posibilidades de curación son elevadas. En cambio, cuando se detecta tardíamente es raro que se pueda ofrecer un tratamiento curativo. En tales casos son necesarios cuidados paliativos para mitigar el sufrimiento del paciente y sus familiares.

La mayoría de las muertes (269 000) se producen en los países de ingresos bajos y medios, donde la mayoría de las mujeres con cáncer de mama se diagnostican en estadios avanzados debido a la falta de sensibilización sobre la detección precoz y los obstáculos al acceso a los servicios de salud.

Cifras en Argentina

En el país cada año se diagnostican 19.000 casos nuevos y fallecen alrededor de 6.000 mujeres como consecuencia de esta enfermedad.

Los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama son insuficientes, por lo que la detección precoz sigue siendo fundamental en la lucha contra esta enfermedad.

Sobre este último punto insisten los profesionales de la salud, que advirtieron sobre un alarmante descenso en los controles de rutina, motivado por el contexto de pandemia de coronavirus.

Acciones de concientización

El Instituto Nacional del Cáncer (INC) llevará a cabo distintas acciones para prevenir el cáncer de mama y sensibilizar a la población sobre esta enfermedad en la Argentina.

La organización difundirá conocimientos sobre la enfermedad y la importancia de la detección temprana y la atención en contexto de pandemia, indicó el Ministerio de Salud en un comunicado.



Además, difundirá información sobre esta enfermedad, cómo detectarla en forma temprana, recomendaciones para su atención durante la pandemia de Covid-19 y dará a conocer historias de vida de pacientes.

Así, durante el mes de concientización se llevará adelante una campaña en las redes sociales del INC de Facebook, Instagram y Twitter, en la que se publicarán mensajes sobre controles, síntomas, factores de riesgo e información de interés general para la población.



Durante el mes se prevén distintas charlas a las que se podrá ingresar desde cualquier dispositivo a través del siguiente vínculo: https://us.bbcollab.com/guest/ac7d7269919d4ba6b19205f866924126.



Las próximas charlas son este lunes a las 18.30, dedicada a la detección temprana y el martes a las 18.00 sobre prevención, junto con la Facultad de Medicina de Buenos Aires.



El miércoles 21 a las 12, la Directora Nacional del INC, Patricia Gallardo, realizará una jornada Federal y ese mismo día a las 19.00, desde Mendoza, la exposición estará dedicada a las pautas de tamizaje en cáncer de mama durante la pandemia de Covid-19.



Finalmente, el jueves 22 a las 19.00, la disertación desde Rosario estará dedicada a brindar recomendaciones en la atención y gestión de pacientes con cáncer de mama en el contexto actual, en el marco de las Jornadas intersocietarias en Mastología- Atención durante la pandemia y actualidad en Salud Pública, señalaron.



La mamografía es el único método reconocido para la detección precoz de esta enfermedad en su fase asintomática, cuando todavía la lesión no es palpable, lo que hace posible recurrir a mejores posibilidades de cura y tratamientos menos agresivos que los que se realizan cuando el cáncer está más avanzado.



El INC cuenta con el Programa de Control de Cáncer de Mama (PNCM) destinado a promover y asegurar la calidad y equidad del cuidado de las personas en riesgo, sospecha o confirmación de cáncer de mama; en la detección precoz y en garantizar un acceso al cuidado continuo, integral, adecuado y oportuno de esta enfermedad en Argentina.