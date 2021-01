Un terremoto de 6,4 de magnitud en la escala de Richter se registró este lunes a las 23.46 en San Juan. El epicentro fue la localidad de Media Agua a unos 20 kilómetros de la capital provincial. Además de los daños ocasionados, varios testigos dijeron haber visto luces en el cielo.

Según consignó el portal Tiempo de San Juan, minutos después de que se comenzaran a sentir los temblores, en medio de la noche se avistaron unas “extrañas luces” o “destellos de luz”, algo que fue manifestado por los usuarios en las redes sociales.

“Fue en San Juan, en Media Agua. Magnitud 6.8 y varios vieron luces blancas en el cielo”, escribió un usuario en Twitter, en respuesta a un posteo del periodista Ángel de Brito.

Fue en San Juan, en Media Agua. Magnitud 6.8 y varios vieron luces blancas en el cielo #Terremoto #Sismo — Nahuel Gordillo (@nahugordillo91) January 19, 2021

Frente a este suceso, la sismóloga e investigadora del Conicet, Patricia Alvarado explicó por qué se podrían haber producido esos relámpagos luminosos. Según la experta, no tuvo que ver con el sismo sino con sus consecuencias.

“Con respecto a la luces en el cielo o a los sectores donde se cortaba la luz, no tengo conocimiento que en zonas continentales donde se produzcan terremotos sucedan fenómenos de estas características, pero no tiene nada que ver con el sismo, se debe la caída de tendido eléctrico o a la explosión de trasformadores de energía, lo que genera este tipo de resplandores”, sostuvo Alvarado en declaraciones a AM 1020.

No obstante, este martes se viralizó en las redes sociales una fotografía, publicada por varios medios de comunicación y se presumió que había sido tomada en la noche del lunes por los vecinos de Media Agua. Sin embargo, son registros de un hecho similar que tuvo lugar en el cielo de la Ciudad de México durante un sismo de 8,4 grados en la escala de Richter, en septiembre de 2017. Según publicó la BBC en aquella oportunidad, la postal fue sacada de un posteo de Twitter del periodista mexicano César Herrera (@orlaherrera).

Y mientras ocurría el sismo, algunos usuarios captaron este espectáculo en el cielo de la #CDMX ���� pic.twitter.com/kszd6IgboG — SUUMA Voluntarios �� (@SUUMA_CDMX) September 8, 2017

Al hablar de “fenómenos de estas características” , la sismóloga se refería a lo que se conoce como “luces del terremoto”, que son destellos lumínicos se producen debido a que los deslizamientos del suelo cerca de las fallas geológicas de la Tierra generan una carga eléctrica, según consignaron investigadores de la Universidad Rutgers.

El profesor adjunto de física en la Universidad Estatal de San José e investigador de la NASA Friedemann Freund, fue precursor de esta teoría que es una de las más aceptadas sobre el fenómeno. Según su teoría, “si el nivel de estrés (entre las rocas) es alto, aparecen cargas electrónicas que transforman momentáneamente la roca aislante en un semiconductor”.

En su estudio, el experto detalló que las formas comunes de luces de terremoto incluyen llamas azuladas que parecen salir del suelo a la altura de los tobillos; orbes de luz llamados relámpagos esféricos que flotan en el aire; y rápidos destellos de luz brillante que se asemejan a los rayos regulares, excepto que salen del suelo en lugar del cielo y pueden extenderse hasta 200 metros.

Este espectáculo natural viene siendo documentado desde el 1600, se acuerdo a un informe de la Asociación Sismológica de Estados Unidos. Entre los registros, se menciona a una pareja que aseguró ver “rayos en el suelo” ver antes del terremoto de 1906 en San Francisco, Estados Unidos. En Quebec, Canadá, en 1988, se avistó 11 días antes del sismo un globo de luz rosa y púrpura brillante.

Más cercano en el tiempo, varios usuarios registraron esferas luminosas en el cielo, durante el terremoto y tsunami de Fukushima, Japón, en 2011. Lo mismo ocurrió en el anteriormente mencionado sismo de México, como mostraron varios videos subidos por los usuarios a Twitter, durante los temblores se vieron relámpagos de luz blanca.