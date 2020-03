Una turista italiana fue aislada y puesta en cuarentena este viernes al considerar su caso como sospechoso de coronavirus Covid-19, y el ministro de Salud porteño, Fernán González Bernaldo de Quirós dijo que “se encuentra bien de salud". Mientras tanto, en Argentina ya se confirmó un total de ocho personas con coronavirus.



La mujer que no presenta síntomas había sido trasladada en una ambulancia del SAME desde el hotel NH Buenos Aires City del barrio porteño de Monserrat donde se alojaba y, según el funcionario, "cumplirá sus 14 días de aislamiento en otro sitio”.



El traslado se produjo cerca del mediodía en una ambulancia del SAME en un operativo que estuvo a cargo de personal médico asistencial vestido con trajes blancos aislantes, guantes y máscaras protectoras.

.



Fuentes del hotel consultadas indicaron que no darían información, sino que luego se pondrían en comunicación con los medios.



El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires fue consultado por este caso en la conferencia de prensa ofrecida en la Casa Rosada tras la reunión interministerial por el coronavirus y aclaró que se trata de “una ciudadana extranjera que tuvo contacto con el primer caso (de coronavirus)".



"Le pedimos que se mantenga aislada en un domicilio y aceptó, y cumplirá sus 14 días de aislamiento en otro sitio”, añadió.



El funcionario porteño agregó que la mujer se encuentra en buen estado de salud yagradeció la intervención de la embajada de Italia.