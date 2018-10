El dólar volvió a bajar este miércoles y terminó a $38,73 por el efecto de la nueva política monetaria en la que el Banco Central aspiró pesos en manos de los bancos mediante la suscripción de Leliq a una tasa de 71,2%.



Así la divisa estadounidense recortó otros 33 centavos y en la semana acumula una baja de $3,15, un 7,5% desde el viernes pasado.



En el Banco Nación el dólar finalizó en $38,60, 40 centavos menos que el pasado martes.



Mientras que en el segmento mayorista, la divisa estadounidense se ubicó en $37,69 y recortó 41 centavos respecto del cierre anterior.



El volumen operado en la plaza de contado apenas alcanzó los US$ 396,3 millones lo que refleja el objetivo de la entidad monetaria de reducir la demanda de dólares a partir de absorber pesos con instrumentos que ofrecen un tasa atractiva.



Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio, destacó que "el promedio diario de operaciones de octubre en el segmento mayorista del dólar es el más bajo del año y cae respecto al pico de mayo en casi un 48 por ciento".



En horas de la mañana el Central anunció la intención de licitar Letras de Liquidez (Leliq) por un monto de hasta $110 millones, una cifra superior a la de las ruedas previas. Ya por la tarde, adjudicó casi la totalidad anunciada $109.519,9 millones a una tasa de 71,2% promedio, superando a la pagada los días previos que fueron de 67,1% el lunes y 69,4% el último martes.



"Como calcularon las entidades financieras, los bancos no dudaron en constituir nuevamente Leliq en la licitación de hoy, que tenía acumulado un saldo a vencer de $123.341 millones que estaban colocados a una tasa anual del 60%. Se adjudicaron $109.520 millones a una tasa promedio de 71,2% con un máximo de 74% TNA quedando un saldo de $13.821 millones", señaló Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios.



El operador estimó que "aparentemente los bancos necesitaban del saldo libre de pesos mencionado de Leliq que venció hoy, ya que no se volcaron a la compra de dólares", y remarcó que la continuidad de las licitaciones de esas letras "seguirán empujando la cotización aún más hacia abajo".



Por su parte en el mercado de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) no se registraron operaciones y en el de Rofex se operaron US$ 502 millones, de los cuales más del 60 % se pactó a octubre y noviembre a $39,40 y $41,12 marcando una diferencia de poco más de 1% respecto del último cierre.



Los plazos continuaron con la tendencia a la baja en línea con el spot, cayendo 55 centavos promedio.

Los analistas destacan la efectividad que en estos tres días demostró la aplicación de la nueva política monetaria ya que, mientras que en esta semana el recortó 8,6% desde el viernes pasado; durante la gestión anterior, con Luis Caputo, con el esquema de intervenciones directa de la entidad en el mercado vía intervenciones o licitaciones, la divisa aumentó.



También en esta jornada se conoció la baja por casi US$ 300 millones de las liquidaciones de agroexportadores durante septiembre, respecto del mes anterior, lo que explica una pequeña parte de la ausencia de oferta de dólares. En septiembre pasado se liquidaron US$ 1.310,63 millones contra los U$S 1.604,870 millones de agosto.