Una noche afortunada para los apostadores fue la de este miércoles. O por lo menos, par dos de ellos. Un porteño ganó $13.603.995,78 al acertar los seis números de la modalidad tradicional del Loto Plus. La combinación ganadora fue la siguiente: 05-07-16-29-30-32. En tanto que no tuvo tanta suerte con los jacks (4 y 1) por lo que no se pudo llevar los premios mayores, valuados en $209.149.321,95.

En tanto que el Quini 6 también contó con un afortunado. Si bien las modalidades tradicional, la segunda y revancha tuvieron pozo vacante, en la Siempre Sale un apostador santafecino se llevó $5.526.986,40 al acertar los seis números, que fueron los siguientes: 09-28-35-36-38-42. Otra afortunada noche para dos nuevos millonarios.