Cristina Mac Donnell sufrió en 2009 un acciente con un colectivo de la lìnea 184 que la arrastró cuando estaba yendo a trabajar como portera en una escuela secundaria en Florida. Desde entonces tuvo 25 operaciones, dos accidentes cerebrovasculares (ACV) y tiene una pierna amputada. Desde hace 8 años está postrada en una cama ortopédica y para poder moverse necesita una silla de ruedas reclinable.

"El colectivo me arrastró y me abandonó. Estaba bajando por la puerta de atrás cuando pasó. Ahí empezó mi calvario. Tengo 25 operaciones. Hace un año me ampuraron una pierna y hace 8 años que estoy postrada en una cama ortopédica", contó Cristina en diálogo con Crónica.com.ar.

.

"Mi vida es un drama", dijo con tristeza la mujer quien relató que cuando sufrió el accidente, el abogado que llevó la causa contra la línea 184, responsable de su accidente, la estafó. "El abogado me estafó y a los 5 años prescribió el accidente asì que no pude cobrar nada, de nada, de nada", aseguró.

La silla de ruedas reclinable que necesita Cristina.

La mujer hoy no tiene recursos para acceder a la silla de ruedas reclinable que le permitiría mejorar su vida y que tiene un valor de entre 60 y 80 mil pesos por lo que acudió a las redes sociales para pedir ayuda.

"Me ampurtaron la pierna izquierda y el lado derecho lo tengo paralizado. Tengo medio cuerpo paralizado. Además, me agarró un problema nurològico y no me irriga el lìquido encefalorraquídeo y estoy casi ciega, perdí el 90% de la visión", contó Cristina sobre su alarmante estado de salud como consecuencia del accidente que sufrió.

"No puedo usar el celuar, no puedo ver la televisión, solo puedo escuchar y estoy perdiendo el oído derecho también", expresó desanimada.

Cristina no está sola pero su marido fue despedido en 2017 después de 38 años de trabajo. Y aunque él pudo jubilarse, aún así no cuentan con el dinero necesario para poder acceder a la silla de ruedas especial que necesita por su condición.

Las características de la silla de ruedas reclinable que necesita Cristina.

"Tengo 70 años, soy jubilada y tengo un sueldo de 17 mil pesos", explicó.

Cristina también tiene a Cynthia, de 40 años, quien se hizo cargo de ella, vive junto a la mujer y la ayuda. Su hija, quien también es portera como su madre, también tuvo varias operaciones en la columna que le impiden poder ayudarla como desearía.

Desde hace 8 años que Cristina está postrada en una cama ortopédica, que pudo conseguir como 5 años después del accidente. Pero desde entonces está inmovilizada.

"Desde que me amputaron la pierna, intenté salir de la cama sin lograrlo. Cuando cumplí los 70 años pensé en empezar a salir pero no aguanto nada más que media hora estar en la silla de ruedas común porque me lastima mucho la columna", contó la mujer.

.

En los intentos de moverse con la silla de ruedas común sufrió varios desmayos y hasta tuvo una fisura en un brazo. Esta silla de ruedas reclinable le permitiía a Cristina poder tener una calidad de vida mejor luego de tanto sufrimiento tras el accidente.

"Es una silla de ruedas que se hace reclanble, no es tan cara pero yo na la puedo cormprar. Sale más o menos 60 mil pesos, no es eléctrica.Yo no me la puedo comprar", aseguró.

"Mi vida es un drama", insistió con dolor Cristina, quien espera ayuda para poder acceder a la silla de ruedas reclinable que tanto necesita.