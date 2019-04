El titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja, reconoció este sábado que “cada empresa está mirando” el incremento del dólar tras haberse acordado el programa Precios Esenciales, aunque pidió “actuar con prudencia en relación con los movimientos del tipo de cambio”.



Asimismo, consideró que “el tema del abastecimiento no lo veo en discusión ni en duda”, más allá del hecho de que “puede haber problemas puntuales con algún producto hasta que esto arranque el lunes y se estabilice”.



De todas maneras, el también vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) alertó que “si el dólar se sale de la banda de flotación, estamos hablando de otro escenario”.



El último viernes, Martín Cabrales, vicepresidente de la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL), había advertido que “si el dólar sigue aumentando voy a trasladarlo a los precios”.



En esa misma línea, dijo que “me preocupa que si el dólar se dispara, aumente la inflación”. Funes de Rioja recordó que mediante el programa “se busca un mejor acceso de la población a esos productos y un movimiento mayor del consumo”, a la vez que recordó que “el compromiso es que los productos no falten”.



En diálogo con radio Milenium, Funes de Rioja subrayó que el programa “fue pautado sobre dos decisiones políticas que se tomaron, es decir en la banda cambiaria, respecto de no seguir ajustándola, y desde el punto de vista de las tarifas”.



“Evidentemente, estas variaciones del dólar no ayudan al clima que tenemos que tener todos para afrontar estos momentos complejos”, cuestionó, y destacó que “las referencias que se han hecho para armar los 64 productos han sido empresa por empresa y producto por producto”.



“No incide de la misma manera para todos la paridad cambiaria”, insistió, y advirtió que se debe “ver también la evolución del dólar hacia adelante”.



Además, volvió a expresar “preocupación” por la economía informal y argumentó: “Cuando uno tiene un impuesto del 40 por ciento sobre alimentos y 50 por ciento en el caso de la bebida, es evidente que puede haber diferencial. Estamos hablando de que media botella de agua mineral es impuesto”.