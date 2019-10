El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó este jueves que el índice de precios mayoristas creció 4,2% en septiembre, que se explica por una suba de 4,4% en los productos nacionales y de 1,7% en los productos importados.

Con estos incrementos, la variación interanual de este indicador se ubicó en 46,2%, mientras que el crecimiento acumulado en los primeros 9 meses de este año resultó de 40%.



"Por otra parte, el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento de 4,4% en el mismo período. En este caso, la variación se explica por la suba de 4,6% en los productos nacionales y de 1,7% en los productos importados", añadió el informe del Indec.

"Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 4,5% en el mismo período como consecuencia del aumento de 3,8% en los productos primarios y de 4,9% en los productos manufacturados y energía eléctrica", completó el Indec.



En el caso del índice de precios internos al por mayor (IPIM), el Indec desglosó el crecimiento de 4,4% de los productos nacionales de septiembre sobre el mes anterior, indicando que los productos primarios registraron una suba de 2,3%; los manufacturados y energía eléctrica, con un alza de 5,1%; los productos manufacturados en 5,2% y la energía eléctrica en 0,7%.



Entre los productos primarios, el mayor crecimiento del mes de septiembre fue para los productos pesqueros (16,1%); seguidos de productos agropecuarios (4,5%) productos minerales no metalíferos (4,8%) mientras que petróleo y gas registró una variación negativa de -0,9%.



Entre los productos manufacturados medidos para el índice de precios internos al por mayor (IPIM) las prendas de materiales textiles, en septiembre sobre el mes anterior, crecieron 11,6% seguidos de equipos y aparatos eléctricos (11,5%); productos minerales no metálicos (9,0%); otros medios de transporte (7,4%); papel y productos de papel (7,1%); productos de caucho y plástico (6,8%); tabaco (6,8%); sustancias y productos químicos (6,7%); alimentos y bebidas (6,2%); productos metálicos excepto máquinas y equipos (6,1%).



El crecimiento del índice de precios internos al por mayor (IPIM) marcó una suba interanual para los productos agropecuarios de 64,8%; 52,9% para productos pesqueros; 39,2% para productos minerales no metalíferos y 6,6% para petróleo crudo y gas dentro de la división de productos primarios que registró un promedio de 31,5% en el acumulado de los últimos 12 meses.



Los productos manufacturados tuvieron un incremento interanual promedio de 52,1% registrando picos de 73,9% en papel y productos de papel; 70,6% en prendas de materiales textiles; 57,0% en alimentos y bebidas; 60,8% en productos de minerales no metálicos, entre otros.



En lo que va del año, ese nivel general de 40% de crecimiento del IPIM se explica por un aumento de 39,7% en productos nacionales; 35,6% en productos primarios; 41,0% en manufacturados y energía eléctrica que se desglosa en 40,9% de los productos manufacturados y 44,9% en la energía eléctrica.



Los productos importados dentro del índice de precios internos al por mayor registraron en los primeros 9 meses de este año, un crecimiento de 43,5%.