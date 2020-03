El Ministerio de Salud de Catamarca informó este viernes que ya son 43 los casos confirmados de dengue en la provincia y la mayoría son del serotipo DEN-1.



“Son 43 los casos confirmados en la provincia, la mayoría del serotipo DEN- 1, no tenemos ninguna figuración de otro virus por ahora”, informó el secretario de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Alejandro Severini.



En esta línea, el funcionario indicó que “la mayoría de los 43 casos se dieron en el departamento Capital, hay un caso en el departamento Tinogasta que es un lugar donde hasta ahora no se habían dado casos y ya partió un equipo a realizar el bloque. Además se están realizando bloqueos en distintas zonas de la Capital”, aseguró.

En relación a las medidas preventivas que llevan a cabo por parte del Ministerio, el profesional explicó que “es necesaria la fumigación, pero no la fumigación indiscriminada. Esta no sirve, no es efectiva porque mata al mosquito adulto de ese momento, pero al poco al tiempo hay nuevamente mosquitos adultos que pueden trasmitir la enfermedad".



Finalmente, Severini manifestó que “es fundamental la acción colectiva e individual de la población en eliminar los reservorios de agua de sus casas”.

Ascienden a 407 los casos confirmados de dengue en Corrientes y ninguno de coronavirus

Por su parte, el Comité de Emergencia de Corrientes informó este viernes que son 407 los casos confirmados de dengue en la provincia, la mayoría de ellos en la ciudad Capital y que hasta el momento no se registran casos de coronavirus.



El informe oficial señala que son 407 los pacientes que padecen la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes Aegypti y que se registra “una reducida variación desde la emergencia decretada por el Gobierno de la Provincia”.

En tanto, se anunció que “se mantiene la intensidad de la Guardia Epidemiológica, y se ha elevado el nivel del control vectorial, con equipos de la Nación, la Provincia y el Municipio”.

En ese contexto, el Ministerio de Salud señaló que “se continúan las acciones para el ordenamiento territorial en los domicilios, mediante la instrumentación de descacharrado, bloqueos preventivos y búsqueda de febriles”.



Por otra parte, respecto la cartera sanitaria informó que no hay casos de COVID-19 en Corrientes y señaló que “no obstante hay un estricto control y evaluación de la esa patología”.



“Hay dos casos sospechosos y las pacientes están internadas aisladas en el hospital Llano, en estado clínico estable”, remarca el informe y agrega que “hay 30 personas que se encuentren en aislamiento preventivo en sus domicilios”.

Llegan a 236 los casos de dengue en Salta pero son menos que el año pasado

Asimismo, en la provincia de Salta, los casos de dengue llegan a 236 desde el inicio del período de la vigilancia el 1 de octubre pasado, de los cuales el 60% son autóctonos, informó este viernes el jefe de Sala de Situación del Ministerio de Salud Pública provincial, Miguel Astudillo, que destacó que "son menos que el año pasado".



“Hasta este momento la provincia ha diagnosticado 236 casos de dengue, con circulación local confirmada, sobre todo en localidades del norte y Las Lajitas, contra un mismo período del año pasado de 550 casos”, expresó el funcionario.



En una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno salteña, Astudillo explicó que siguen con una tendencia "de un número inferior a la contingencia del año pasado, aproximadamente un tercio menos de casos”.



“Lo mismo sucede con las notificaciones de pacientes sospechosos de tener alguna enfermedad transmitida por mosquitos, con una cantidad de mil casos febriles hasta la fecha, contra unos 1.500 del año pasado”, dijo.

Luego reveló que “aproximadamente el 40% de los casos tienen un nexo importado”, y explicó que la situación “es muy distinta” en relación al mismo período del año pasado, cuando “menos del 10% de los casos tenían ese nexo afuera, y que la mayoría eran locales”.



“De todas maneras, a medida que avanza el brote es más la cantidad de pacientes que se contagian por la situación autóctona. Entonces de un inicio, en el que teníamos un 60 o 60 y pico por ciento de pacientes importados, ahora tenemos solamente un 40%”, precisó.



En ese sentido agregó que “cada vez va aumentando un poquito más pero no en una situación tan alarmante como la del año pasado, cuando prácticamente el 90, el 90 y pico por ciento eran casos autóctonos de dengue”.



Asimismo, recordó que “todavía estamos en un período de alta transmisibilidad del dengue”, por lo que instó a la comunidad a “no olvidarse de las precauciones”.

“La situación epidemiológica actual está muy convulsionada por la presencia del coronavirus, pero el dengue es una realidad, una enfermedad que tenemos en la provincia y las medidas de control y prevención para contener la propagación del virus del dengue deben seguir de manera muy intensa”, sostuvo.



Astudillo detalló que “las condiciones climáticas todavía favorecen a la aparición de más casos y tenemos que comunicar a la población que recuerde siempre las medidas de prevención”.



Entre ellas, citó “la protección personal contra los mosquitos, el uso de repelente adecuadamente, de ropa que nos proteja, la higiene del hogar en cuanto a las malezas muy elevadas o en los lugares donde se puede reunir agua y estancar, que es donde crecen los criaderos de mosquitos”.



“No hay que bajar los brazos con respecto a eso”, finalizó el funcionario.

Confirman que ascienden a 85 los casos de dengue en Tucumán

También, el Ministerio de Salud Pública de Tucumán informó que son 85 los casos de dengue confirmados en la provincia, de los cuales cinco son importados.



Los casos de dengue confirmados esta semana incrementaron de 55 a 85 personas infectadas, según señaló la cartera de Salud.



También los casos importados aumentaron de dos a cinco, mientras que los restantes 80 son autóctonos.



Los focos de brotes se detectaron "en la capital y en las localidades de Yerba Buena, Lules Alderetes y Tafí Viejo", y las autoridades sanitarias informaron que los serotipos circulantes son "el DEN-1 y DEN-4".