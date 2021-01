Carmen Barbieri continúa internada en la clínica Zabala luego de contagiarse coronavirus y una complicación despertó la preocupación médica. Por ese motivo fue trasladada a una sala de terapia intensiva.

La noticia la confirmó su hijo, Federico Bal, a través de las redes sociales. “Recuerdo cuando estuve mal que ustedes del otro lado pidieron mucho por mi recuperación. Ahora les pido a todos los creyentes y los no creyentes que pidan y manden lindas energías para mi vieja”, escribió en su cuenta de Twitter.

Y añadió: “Tuvieron que pasarla a terapia intensiva, el cuadro se complicó, no dejen de cuidarse”.

Días atrás, Barbieri aseguró en una entrevista que transitaba la enfermedad con diversos síntomas: "Estoy bien, pero muy agitada, con fiebre, dolor de cuerpo y cansada". Pero todo cambio este jueves.

“Me llevan a terapia intensiva es por la baja de oxígeno”, dijo Carmen, muy preocupada por su salud. “Estoy descompensada y la neumonía se extendió en los dos pulmones. Por ahora solo me van a poner máscara de oxígeno”, aclaró la artista. “Ellos (los médicos) tratan de no entubar con respirador”, explicó Barbieri a la periodista Marina Calabró.

La actriz y vedette se habría contagiado luego de haber compartido una reunión de producción para la segunda edición de Masterchef Celebrity. En dicho encuentro había tenido un contacto estrecho con Sol Pérez, que dio covid positivo, tras pasar unas vacaciones en Mar del Plata.

Como es paciente de riesgo, la capocómica fue internada de urgencia en la Clínica Zabala. Allí, le descubrieron que padecía una neumonía que le trajo más complicaciones.