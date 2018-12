"Desprotegen a mi hijo y a mí, no nos escuchan", manifestó con profundo dolor, y angustia, Silvana Ferreyra, quien hace dos años no ve a su hijo, por impedimento del padre de este. Sin embargo, tras intentar acercarse a su pequeño durante su egreso del jardín, sin restricción de contacto, fue detenida y por estas horas afronta un proceso judicial, acusada de secuestrar a su propio niño.

Una imputación que no tuvo en cuenta la autorización de revinculación con el menor, ni las denuncias por violencia de género que realizó contra su ex pareja. El 12 de enero de 2016 Silvana accedió al pedido del progenitor de su hijo de llevarlo consigo de vacaciones, sin imaginarse el tormento que la esperaba.

El pequeño jamás regresó con ella, razón por la cual radicó una denuncia por impedimento de contacto en el Juzgado de Familia N° 9 de La Matanza. Justamente en la mencionada dependencia judicial, Ferreyra solicitó la revinculación con el menor, de entonces 5 años, que desencadenó en una serie de audiencias, a las cuales su ex pareja "nunca asistió, no le importa nada".

En consecuencia, los meses pasaron y su ansiedad por reencontrarse con el niño se incrementó profundamente. Por lo tanto, impulsada por la urgencia de ver nuevamente a su ser querido, concurrió al jardín de infantes al que asistía, para presenciar la celebración de egreso.

En este sentido, la progenitora detalló a Crónica que "fui a darle un abrazo. Pero no me dejaron pasar, a pesar de que no había ninguna orden de restricción de contacto, pero decían que había un juicio en el medio, y los directivos no querían quedar involucrados en ello". Razón por la cual, "me quedé en la vereda, viendo desde allí la entrega de diplomas. Cuando salió del jardín, nos dimos un fuerte abrazo y lloramos juntos. Pero en ese momento apareció el padre y empezó a tironear al nene para llevárselo".

Ante semejante situación, la mujer acudió a la policía, a cuyo personal le entregó todas las pruebas correspondientes, a su arribo al establecimiento educativo. Sin embargo, ella culminó detenida, durante cuatro días, en la Comisaría de la Mujer, de la localidad bonaerense de La Tablada, acusada de sustracción de su hijo.

Una causa llevada a cabo por el Juzgado Penal N° 5, del mismo departamento judicial, cuyo proceso judicial se inició en la jornada del martes. Pero "sufrí una crisis de nervios y el juicio debió suspenderse. Pronto me notificarán cuándo se reanudará". No obstante, en referencia a la imputación que implica una pena de 5 a 15 años de prisión, Silvana expresó que "no sé a quién recurrir. Nos están desprotegiendo, no nos escuchan. Estoy llegando a un punto que ya no soporto más, hace dos años que no veo a mi hijo, no sé nada de él, ni siquiera mi familia tiene contacto con el nene".

A su vez, la desconsolada madre remarcó que las autoridades judiciales "no tienen en cuenta que nosotros somos las víctimas. Están beneficiando al padre, a pesar de que tiene antecedentes por violencia de género, ya que me pegaba, incluso con palos, me tiraba al piso y hasta me drogó. Ese día amanecí con el pantalón bajo y las manos precintadas, pero la que estar por ir presa soy yo".