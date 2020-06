En la provincia de Tucumán surgió un planteo que generó gran revuelo en la opinión pública. Las autoridades del Servicio Penitenciario solicitaron la instalación de un cajero automático en la cárcel local, para que los presos puedan utilizarlo.

A raíz de esta solicitud, se tomó conocimiento de que al menos 14 condenados pudieron acceder al Ingreso Familiar de Emergencia, promovido por el gobierno de Alberto Fernández, para paliar la crisis económica, producto de la pandemia del coronavirus.

.

Según informaron fuentes judiciales a La Gaceta, la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) recibió en los últimos días varios pedidos para que se le permitiera a los internos salir del penal para cobrar el subsidio o presentarse a un banco para gestionar la clave bancaria única (CBU).

“Recibí varios pedidos de este tipo, pero fueron rechazados porque no les corresponde cobrar; no sé cuál fue el criterio que adoptaron mis colegas”, explicó la jueza de Ejecución Alicia Merched, quien remarcó: “Además no entiendo para qué necesitan manejar efectivo los internos. En todo caso, el IFE lo pueden gestionar sus familiares”.

Los reclusos no están contemplados en el pago del beneficio

El gerente regional del NOA de la Anses, Jesús Salim, explicó que los reclusos no están contemplados en el pago del beneficio, pero aclaró: “Cualquier persona puede ingresar y cargar los datos. Después se hacen los chequeos de datos con la AFIP y Migraciones. No existe un entrecruzamiento de información con la Justicia”.

Salim aseveró que “una cosa es que se otorgue el IFE y otra que se efectivice el pago. Por eso es importante que se haya decidido impedir la instalación del cajero. La Justicia tiene la responsabilidad de autorizar la salida del reo para cumplimentar el trámite”. La ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, se comunicó con Salim y acordaron tomar medidas para evitar que los condenados cobren la asistencia.