Su reclamo judicial no es nuevo, pero sin dudas cobró más relevancia tras la muerte de Diego Maradona. Se llama Magalí Gil, tiene 25 años, es madre de dos niños y apenas hace dos se enteró que existe la posibilidad de que sea hija del astro futbolístico.

Al nacer, en 1995, su madre biológica la dio en adopción, por lo que creció con un matrimonio a los que trata como sus padres. Y no fue hasta 2018 cuando fue contactada por su progenitora y esta le informó que era hija de Diego Maradona.

Luego de superar su sorpresa y estado de shock comenzó el camino para conocer su identidad y junto a su abogado, Marcelo Izquierdo, contactó al representante legal de Maradona, Matías Morla.

"Desde un primer momento ha sido mantener el perfil bajo y seguir los pasos legales, estuvimos siempre al habla con el estudio Morla, iniciamos el proceso de mediacion el año pasado. Nos reunimos con Morla y nos dijo que la idea de Diego Maradona era hacerse el estudio de histocompatibilidad", contó Izquierdo a cronica.com.ar

Pero esas pruebas nunca llegaron. "Cuando estabamos con la logistica, comenzo un silencio primero y la pandemia despues que impidió poder llegar al estudio", explicó el letrado.

Luego ocurrió la sorpresiva muerte del 10 y la causa de filiación cobró relevancia en los medios de comunicación. La reacción de Magali fue abrir una cuenta de instagram, en la cual publicó un video. "Espero que sepan respetar mi intimidadad y el del resto de mi familia", pidió la joven que hizo del bajo perfil un constante desde que comenzó su reclamo de filiación.

Son contadas las oportunidades en la que la joven habló con la prensa y cuando lo hizo su menseje fue el mismo: “Estoy yendo con mi verdad y con eso voy a llegar lejos, si todo sale bien espero tener pronto el ADN y resolver mi identidad que es lo que a mí me importa”.

En esa línea se sostuvo su abogado al ser consultado. "Ahora, con la muerte de Maradona, las cosas para nosotros no cambian. El derecho a la identidad, algo muy arraigado en Argentina y que en realidad es universal, inalienable e imprescriptible es nuestra busqueda, solo puedo decir que el juicio seguira hasta poder lograr saber fehacientemente si Magali es hija de Diego Maradona", afirmó.

Pero la semana pasada la que habló por primera vez en un programa de televisión fue la madre biológica, llamada Claudia Mariana. “Ella es ciento por ciento hija de Diego ”, se escuchó decir a la mujer en un audio que reprodujo el dueño de Cocodrilo y viejo amigo de Maradona, Omar Suárez.

Según sus palabras, la relación entre esta señora y el Diez transcurrió entre los años 1994 y 1995. “Me cuenta que vivía en un hotel en Rivadavia y Rodríguez Peña, que era camarera de un bar. Me mandó fotos y me nombró gente de esa época que yo conocía. Me contó que se enfermó cuando tuvo a Magalí y la dio en adopción”, contó Suárez.

Pruebas de ADN

El reclamo de Gil cobró relevancia para los hijos de Maradona. Ya que en el caso de que los estudios de ADN sean compatibles, la joven también ingresará como heredera en la sucesión iniciada por los bienes del Pelusa, cuyo trámite ya se inició.

La causa recayó en el juzgado Nacional en lo Civil N° 27, a cargo de Jorge Ignacio Sobrino Reig. Aunque aún hay que esperar cómo continúa, ya que si bien el DNI de Maradona tenía domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, su último domicilio legal fue en La Plata.

Luego de una de las reuniones de la que parciparon todos los abogados de los herederos, Marió Baudry, representante legal del hijo menor de Maradona, Diego Fernando, informó que su madre, Verónica Ojeda, puso a disposición al niño para realizar eventuales pruebas de ADN.

Y días más tarde, el propio Baudry declaró que recibió llamados de Dalma y Gianinna en el que le indicaron que también estaban a disposición para las pruebas. Aunque podrían no ser necesarios, pues en la autopsia al cuerpo del ídolo se recolectó una muestra de ADN identificatoria ante eventuales reclamos filiatorios

Al ser consultado al respecto, Izquierdo afirmó: "Nadie se ha contactado con nosotros aún". "Nosotros estamos muy tranquilos siguiendo los pasos judiciales desde que iniciamos el juicio el año pasado", concluyó.

Vale aclarar que el reclamo de Gil no es el único, ya que Santiago Lara, un joven de La Plata, también lleva adelante un juicio por filiación. Incluso sus abogados pidieron la exhumación del cuerpo de Maradona.

