Tras descartar 32 casos de estudio en casi 70 días, este lunes se confirmó un caso positivo de coronavirus en Villa Gesell. El intendente Gustavo Barrera informó en videoconferencia que se trata de un paciente de 76 años que ingresó al Hospital Municipal por un golpe accidental en su domicilio. Luego de que se le realizaran estudios complementarios radiológicos y de laboratorio, se le diagnosticó un cuadro de neumonía, y tras el hisopado correspondiente, se confirmó la infección por COVID-19.

La Secretaria de Salud del Municipio, Dra. Lorena Romero Vega, explicó que inmediatamente se aisló a catorce personas que tuvieron contacto estrecho con el paciente, que permanecerán en cuarentena obligatoria extremando los cuidados y con un monitoreo permanente. Detalló además que en caso de detectarse síntomas en cualquiera de ellos, se les realizará también el hisopado correspondiente de acuerdo al protocolo establecido a nivel nacional.

Aún no se conoce el nexo epidemiológico -la razón del contagio- de la persona afectada por coronavirus, pero se trabaja para dar con esa información. Se trata de un paciente oncológico, que no se sometió a tratamientos fuera de Villa Gesell ni salió de la localidad en las últimas semanas. A su vez, esta persona estaba siendo asistida en su domicilio, y no realizaba las compras de víveres o productos de consumo personalmente. Sus cuidadores ya se encuentran aislados de manera preventiva.

“No hay salvaciones individuales sino soluciones colectivas. Prioricemos la vida, prioricemos la salud”, sostuvo Barrera. El intendente también rechazó todo tipo de estigmatización sobre el paciente y el personal sanitario, y afirmó que “nadie quiere enfermarse de COVID-19”. Anunció que se volverán a reforzar las restricciones a la circulación a partir de las 15.30 hs., y los comercios cerrarán sus puertas a las 15 hs. Apeló a la responsabilidad de los vecinos y vecinas, y explicó que nadie debe entrar en pánico ante la posibilidad de contagiarse: “Si hacemos las cosas bien, no hay razón para tener miedo”.